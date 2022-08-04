Benzinin litre fiyatına 2 ayda 6 lira 16 kuruş indirim geldi Döviz kurlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yaz başında rekor seviyeye ulaşan benzin fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor. 11 Haziran'da 28 lira 41 kuruştan satılan ve zirveyi gören benzinin litre fiyatı, 2 ay sonra 6 lira 16 kuruş indirimle 22 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Öte yandan sektör temsilcilerinden araç sahiplerini sevindiren bir haber daha geldi. Benzine bu gece itibariyle 1.05 TL daha indirim gelmesi bekleniyor.

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