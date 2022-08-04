Ekonomi Benzinin litre fiyatına 2 ayda 6 lira 16 kuruş indirim geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzinin litre fiyatına 2 ayda 6 lira 16 kuruş indirim geldi

Döviz kurlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yaz başında rekor seviyeye ulaşan benzin fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor. 11 Haziran'da 28 lira 41 kuruştan satılan ve zirveyi gören benzinin litre fiyatı, 2 ay sonra 6 lira 16 kuruş indirimle 22 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Öte yandan sektör temsilcilerinden araç sahiplerini sevindiren bir haber daha geldi. Benzine bu gece itibariyle 1.05 TL daha indirim gelmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzinin litre fiyatına 2 ayda 6 lira 16 kuruş indirim geldi
Foto/arşiv

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve döviz kurlarındaki artış sonrası akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz aylarda artış yaşanmıştı.

YAZ BAŞINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ

11 Haziran'da gelen 2 lira 18 kuruş zamla birlikte 28 lira 41 kuruştan satılan benzin, zirveyi görmüştü. Yaz başında en yüksek seviyeye ulaşan benzin fiyatlarına peş peşe indirim haberi geldi.

2 AYDA 6 LİRA 16 KURUŞ İNDİ

2 Temmuz'da gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 25 lira 12 kuruş oldu. Peş peşe gelen indirim haberleriyle düşüş göstermeye devam eden benzinin litre fiyatı bugün itibariyle 22 lira 25 kuruş oldu.

ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN HABER

Brent petroldeki değişimler ve dünyada yaşanan gelişmelerin ardından hareketli bir grafik izleyen akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi devam ederken araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzine 1.05 TL daha indirim gelmesi bekleniyor.

Petrol fiyatları yeniden düşüşe geçti: Benzin ve motorinde indirimin kapısı aralandı
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Dün 104,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 99,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu.
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Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.
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Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun yarın yapacağı toplantıya odaklandı.<br><br>Eylül ayına ilişkin üretim politikasının görüşüleceği toplantıda, grubun üretimini sabit tutacağı ya da çok az artıracağı öngörülüyor.
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Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
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Petroldeki düşüş seyrinin devam etmesi halinde beklenen indirimin bir kaç gün içinde pompaya yansıması bekleniyor.
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26 Temmuz günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim yapılırken 27 Temmuz itibariyle ise benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim uygulandı.
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Peş peşe uygulanan akaryakıt indiriminin ardından LPG fiyatlarına 30 kuruş zam geldi.<br><br>Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 11,24 TL’ye, Ankara’da 11,21 TL’ye, İzmir’de 11,11 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.
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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 2 AĞUSTOS 2022 <br><br>İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,25<br><br>İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,50 TL<br><br>İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24 TL<br><br>İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,47 TL<br><br>İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
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ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI<br><br>Ankara'da benzin litre fiyatı 22,36 TL<br><br>Ankara'da motorin litre fiyatı 24,59 TL<br><br>Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI<br><br>İzmir'de benzin litre fiyatı 22,38 TL<br><br>İzmir'de motorin litre fiyatı 24,60TL<br><br>İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL
Petrol fiyatları yeniden düşüşe geçti: Benzin ve motorinde indirimin kapısı aralandı
Dün 104,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 99,72 dolara kadar geriledi. Petroldeki bu düşüş sonrası gözlerin çevrildiği iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Petroldeki düşüş seyrinin devam etmesi halinde beklenen indirimin bir kaç gün içinde pompaya yansıması bekleniyor.


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