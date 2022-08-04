Benzinin litre fiyatına 2 ayda 6 lira 16 kuruş indirim geldi

Döviz kurlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yaz başında rekor seviyeye ulaşan benzin fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor. 11 Haziran'da 28 lira 41 kuruştan satılan ve zirveyi gören benzinin litre fiyatı, 2 ay sonra 6 lira 16 kuruş indirimle 22 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Öte yandan sektör temsilcilerinden araç sahiplerini sevindiren bir haber daha geldi. Benzine bu gece itibariyle 1.05 TL daha indirim gelmesi bekleniyor.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve döviz kurlarındaki artış sonrası akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz aylarda artış yaşanmıştı.
YAZ BAŞINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ
11 Haziran'da gelen 2 lira 18 kuruş zamla birlikte 28 lira 41 kuruştan satılan benzin, zirveyi görmüştü. Yaz başında en yüksek seviyeye ulaşan benzin fiyatlarına peş peşe indirim haberi geldi.
2 AYDA 6 LİRA 16 KURUŞ İNDİ
2 Temmuz'da gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 25 lira 12 kuruş oldu. Peş peşe gelen indirim haberleriyle düşüş göstermeye devam eden benzinin litre fiyatı bugün itibariyle 22 lira 25 kuruş oldu.
ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN HABER
Brent petroldeki değişimler ve dünyada yaşanan gelişmelerin ardından hareketli bir grafik izleyen akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi devam ederken araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzine 1.05 TL daha indirim gelmesi bekleniyor.