Ekonomi Bakan Albayraktan enflasyon açıklaması Hedefi tutturacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak: Enflasyonda hedefi tutturacağız

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedefi tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşun devam edeceğini ve yıl sonunda hedeflenen oranların tutturulacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,17 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,55, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 1,7 oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise enflasyonda son açıklanan verinin son 3 yılın en düşüşk rakamları olduğuna dikkat çekerek, yıl sonunda hedeflenen oranların tutturulacağını kaydetti.

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı grafik.

SON 3 YILIN EN DÜŞÜK VERİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor. TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız.

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz ay açıklanan ikinci Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 12 olarak açıklanmıştı.

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