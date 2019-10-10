Ekonomi Berat Albayraktan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı paylaşımda ''Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde'' yazan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımın devamında ise ''Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Operasyonu destekleyen Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerine yer verdi.
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