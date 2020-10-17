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Ekonomi Berat Albayraktan Fatih mesajı Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak'tan Fatih mesajı: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Karadeniz'de 85 milyar metreküplük ek doğalgaz rezervi bulunmasının ardından bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Karadeniz'de 85 milyar metreküplük ek doğalgaz rezervi bulunmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, mesajında "Nasiptir, nasip. Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadelerini kullandı.

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