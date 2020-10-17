Berat Albayrak'tan Fatih mesajı: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Karadeniz'de 85 milyar metreküplük ek doğalgaz rezervi bulunmasının ardından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, mesajında "Nasiptir, nasip. Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadelerini kullandı.
Nasiptir, nasip...
Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.
Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.#MilliEnerjiGüçlüGelecek#MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/BjIAhVI2dj
Nasiptir, nasip...