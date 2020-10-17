Berat Albayrak'tan Fatih mesajı: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek Karadeniz'de 85 milyar metreküplük ek doğalgaz rezervi bulunmasının ardından bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.

Haber Merkezi 17 Ekim 2020, 17:12 Son Güncelleme: 17 Ekim 2020, 17:28 Yeni Şafak