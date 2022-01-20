Ekonomi Bergama ihracat üssü olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bergama ihracat üssü olacak

Bergama’da yapılacak serbest bölge ile yaklaşık 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor. Ayrıca yabancı yatırımcının da radarına giren bölgede, yıllık 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi ve 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bergama ihracat üssü olacak
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Ticaret Bakanlığı, ihracatı arttırmak, yeni iş alanları yaratmak ve yatırımları çoğaltmak için çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda, yerli ve yabancı sermayeye yatırım yapacağı yeni alanlar kazandırmak amacıyla serbest bölgelerin etkinliği artırılacak.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında atılan adımla İzmir Bergama’da yaklaşık 2,4 milyon metrekare büyüklüğündeki hazine arazisi Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edildi.

BERGAMA: GLOBAL PAZARLARA AÇILAN PENCERE

Bergama’da yapılacak serbest bölge ile yaklaşık 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor. Ayrıca yabancı yatırımcının da radarına giren bölgede, yıllık 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi ve 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesi ile Avrupa’ya en kısa ve hızlı otoyol bağlantısına kavuşacak olan Bergama Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Aliağa Nemrut Koyu’ndaki limanlarla da deniz yoluyla dünyaya bağlanacak.

Serbest bölgedeki firmalar Çandarlı’ya kurulacak Kuzey Ege Limanı’nın da bitmesi ile ürettikleri ürünleri, büyük hacimli transit konteyner gemileriyle global pazarlara ulaştırma konusunda çok büyük avantaj elde edecek.

Bergama'ya serbest bölge kurulacak
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Bergama'ya serbest bölge kurulacak

Ticaret ve istihdamın yeni üssü
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