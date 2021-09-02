Ekonomi Bergamaya serbest bölge kurulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bergama'ya serbest bölge kurulacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir’in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi kararını onaylayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruna sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bergamaya serbest bölge kurulacak
Foto/arşiv

Bergama’da 2,4 milyon metrekare üzerine kurulacak olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde, ihracata yönelik, katma değeri yüksek ürünler üretilecek.

Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sunacak ve 4 milyar dolar ciro sağlanması hedeflenen bölgenin ihracat potansiyeli ise 2 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin devreye girmesi ile ülkenin, İzmir’in ve bölgenin kalkınmasına fayda sağlayacağını belirterek, “Türk yatırımcı desteklenecek, doğrudan yabancı yatırım miktarı artacaktır.” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a katkılarından teşekkür eden Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra devreye girecek olan serbest bölgenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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