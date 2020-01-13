BES birikimi 130 milyara dayandı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı. 2018'in sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 25 milyar 324 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 5 milyar 943 milyon lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 31 milyar 267 milyon liralık yükseliş görüldü.

EMEKLİ SAYISI 113 BİN

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor. EGM temel göstergeleri verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 131 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 101 milyar 884 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 17 milyar 262 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 119 milyar 146 milyon lira oldu. Geçen yılın sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 113 bin 302'ye ulaştı.

94 MİLYAR FAİZLİ FONDA

BES katılımcı fon tutarının 90 milyar 822,5 milyon lirası faizli fonlarda, 11 milyar 61,4 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 15 milyar 992,7 milyon lirası faizli, 1 milyar 269,5 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

BES ve OKS katılımcı fonlarının 93 milyar 838,1 milyon lirası faizli, 16 milyar 240,2 milyon lirası faizsiz fonlarda.