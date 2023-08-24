|
Ekonomi

Beş özel okul hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, eğitim sektöründe faaliyet gösteren dört şirket ve Kocaeli'deki beş özel okul hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Kurul, raf fiyatlarını değiştirerek rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Canon’a da soruşturma açtı.

12:11 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Batuksan Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. AŞ, Bilfen Yayıncılık ve Tic. AŞ ile Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Giyim Gıda Tic. Ltd. Şti'nin dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği ve pasif satışlarını engellediği, bayilerin sözleşme konusu mal veya hizmetleri satacağı bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirdiği ve bu yolla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.


Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, dağıtıcılar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurul, Kocaeli'de faaliyet gösteren Ali Korkmaz Özel Eğitim Kurumları Gıda Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti., İzmat Özel Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Murat Yıldırım Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. AŞ, Özel Küçükaydın Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ile Sungurbey Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasını kararlaştırdı.


- Canon Eurasia hakkında da soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'nin Canon markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı da tamamlayarak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

#özel okul
#Rekabet Kurulu
#Canon Eurasia
#Batuksan Eğitim Hizmetleri
#Bilfen Yayıncılık
#Uzman Kariyer Kitabevi
#Başkent Ankara Yayıncılık
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ek zam geldi!