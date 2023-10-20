Beş yıl içinde DASK’lı bina sayısı 15.2 milyona çıkacak

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin ekim ayı sonuçlarına göre ekonomistler, bu yıl ve 2024 için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.