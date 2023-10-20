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Ekonomi

Beş yıl içinde DASK’lı bina sayısı 15.2 milyona çıkacak

Türkiye, afetlerle mücadele eylem planın da önceliğini Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra afetlere karşı dirençli kentler oluşturmaya verdi.

Uğur Duyan
04:00 . 20/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bu doğrultuda önümüzdeki beş yıl içinde DASK’lı yapı sayısı 3.5 milyon artırılarak, 11.7 milyondan 15.2 milyona çıkarılacak. AFAD’ın lojistik depo dayısı 81’den 100’e, sesi önce sayısal veriye çeviren sayısal telsiz sistemine dâhil edilen il sayısı 49’dan 81’e yükseltilecek. 5 yıl içinde 903 ilave taşkın kontrol tesisi yapılacak. Böylece toplam taşkın kontrol tesisi sayısı 11 bin 600’e ulaşacak. Türkiye’deki 25 havzanın tamamında Havza Bazlı Taşkın Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

900 YENİ TAŞKIN KONTROL MERKEZİ

5 yıl içinde 903 ilave taşkın kontrol tesisi yapılacak. Toplam taşkın kontrol tesisi sayısı 11 bin 600’e ulaşacak. Böylece özellikle kentsel alanlar, şehirleşme ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinden dolayı akış rejiminde düzensizlikler görülen nehir yataklarına yaşanan taşkın riskleri azami seviyeye indirgenecek. Ayrıca 25 havzanın tamamında Havza Bazlı Taşkın Erken Uyarı Sistemi kurulacak.



#DASK
#Ekonomi
#Deprem Bölgesi
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