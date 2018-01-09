Beşiktaş-Adalar seferi yeniden başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları İşletmeleri, bu yılbaşı itibariyle zarar ettiği hatlardan biri olan Adalar seferlerini kaldırmıştı. İBB'den yapılan açıklamada, seferlerin yeniden başlayacağı açıklandı.

Konuyu bugünkü İBB Meclis Toplantısı’nda dile getiren CHP’nin İBB ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Avedis Kevork Hilkat’ın soru önergesi üzerine, AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını söyledi.

"En kısa sürede başlayacak"

İBB Meclisi’nde bugün çok nadir yaşanan bir durum oldu ve bir soru önergesi aynı gün cevaplandırıldı. Hürriyet'in haberine göre, CHP’li Meclis Üyesi Hilkat’ın önergesini yanıtlayan Faruk Aydın, "Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak" dedi.

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