Ekonomi BESte cayma oranı azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BES’te cayma oranı azaldı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, çalışanlara emekliliklerinde ikinci maaş fırsatı sunan OKS’nin avantajlarının giderek daha iyi anlaşıldığını söyledi. Sincek, “2017 yılı başından beri OKS’yle tanışan çalışan sayısı 13.8 milyon oldu. Cayma oranları giderek düşüyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2017 başından beri besle tanışan kişi sayısı 13,8 milyon kişiye ulaşacak
2017 başından beri besle tanışan kişi sayısı 13,8 milyon kişiye ulaşacak

Bu ay sonuna kadar 10-49 personeli olan iş yerlerinde çalışan 3.3 milyon kişi daha Otomatik Katılım Sistemi’yle (OKS) Bireysel Emeklilik’e (BES) dahil olacak. Böylece 2017 başından beri besle tanışan kişi sayısı 13,8 milyon kişiye ulaşacak. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “3.3 milyon kişi daha OKS’ye giriş yapmaya başladı. Sene başından bu yana yaklaşık 7 milyon katılımcı gönüllü BES tarafında tasarrufu tercih ederken Otomatik Katılım ile de sisteme girip sözleşmesini sürdüren 4,5 milyon katılımcı mevcut” dedi. Yeni düzenlemelerle OKS’nin daha cazip hale geleceğini belirten Sincek, daha önce cayanların yeniden sisteme giriş yapma olanağı tanınmasının gündemde olduğunu söyledi.

Ayhan Sincek

Avantajlar etkili

1000 TL ek katkı ve yüzde 25 devlet katkıları gibi avantajların Otomatik Katılım’da da sağlandığını belirten Sincek, “Çalışanlara OKS’nin avantajları iyi anlatıldığı takdirde cayma oranları düşüyor. Bu nedenle OKS’yi gerekiyorsa sil baştan doğru anlatmak gerekiyor” şeklinde konuştu. Bugüne kadar memurların yüzde 48’i özel sektörün ise yüzde 33’ü sistemde kalmayı tercih etti.

GENÇLER BES’İ SEVDİ

25 ile 34 yaş arasındaki kişiler de sistemde kalmayı tercih etti. Bu yaş grubunda kalma oranı yüzde 36 olarak hesaplandı. BES’te kalanların yüzde 57’ye yakınının gelir seviyesinin asgari ücret (brüt 2 bin 29 lira) ile 4 bin lira arasında değiştiği de gözleniyor. Sincek, bu durumun dar ve orta gelirli çalışanların aslında destek olunduğunda tasarruf yapma isteği taşıdığının göstergesi olduğuna dikkat çekti.

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