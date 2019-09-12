BES’te cepten kontrolü sevdik

Bireysel emeklilik ile ilgili herşeyi bir tık öteye taşıyan Vakıf Emeklilik, sigorta anlayışına da yeni bir boyut kazandırdı. Şirket, mobil cep şubesini yenileyerek, geleceğini sigorta altına alan kullanıcılara ihtiyaç duyacağı tüm hizmeti tek çatı altında cepten vermeye başladı. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, uygulamanın çok yeni olmasına karşın 4 ay gibi kısa bir sürede 120 bin kez indirildiğini söyledi. Sisteme giriş yapan kişi sayısı da aynı sürede 100 bin olarak hesaplandı. Giriş yapanlar, sahip oldukları sigorta ile ilgili bilgileri ve daha iyi yatırımın ipuçlarını da bulduğu yeni uygulama sayesinde fonlarını da değiştirmeye başladı. Özgür Obalı, “Toplam sigorta sistemi içerisinde fon değişikliği oranı yüzde 5 iken, cep şubeye giriş yapan 100 bin kişinin fon değişikliği oranı yüzde 10’u aştı” dedi. Sisteme günlük giriş trafiği de 12 bin olarak verildi.

Yüz ve parmak tanıması var

Yıl sonuna kadar 200 bin kişinin sisteme giriş yapması bekleniyor. Uygulamaya girişin de kolaylaştığına dikkat çeken Obalı, “Şifremi unuttum paniği de bitiyor. Uygulamaya parmak izi ve yüz tanıma özelliği eklendi. Ödeme işlemleri, fon değişikliği ve yatırım planlaması güvenli olarak gerçekleştirilebilecek. Uygulamayla, gelecek yılın ilk çeyreğinde hayat, ferdi kaza ve emeklilik ürünleri de satın alınabilecek. Türkiye’de kolay ulaşılabilirlik ve iyi bir müşteri deneyimi olduğu sürece bireylerin sigorta ürünlerine ilgisi artıyor. Biz de buna özen gösterdik ve odağımıza müşteri memnuniyetini koyduk. Bu da kısa sürede bize 100 bin kullanıcı kazandırdı. Uygulamayı 2 start-up ile işbirliği yaparak geliştirdik” şeklinde konuştu.

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HEDEFE UYGUN PLAN İMKANI VAR

Uygulamaya 3D secure özelliği de eklendi. Bunun dışında katılımcıların fon performanslarını, altın ve BİST gibi sektör dışı finansal araçlarla da kıyaslayabilmek mümkün hale geldi. Yeni Cep Şube'de müşterilerin hesap hareketlerine ve tahsilat makbuzlarına basit adımlarla devamlı ulaşabileceği bir özellik de kazandırıldı. Özgür Obalı, “"Katılımcı olmayan bireyler ise muhtemel birikim tablosundan yaş, katkı payı, toplu ödeme tutarı ve planlarını seçerek emeklilik dönemlerinde sahip olacakları tahmini birikimlerini hesaplayabiliyorlar. Vakıf Emeklilik'in diğer ürünleri olan yıllık hayat ve ferdi kaza sigortaları için de kullanıcılara vefat, maluliyet ve hastalık durumlarında bekledikleri teminata göre ödemeleri gereken yıllık tahmini tutarlar sunuluyor” bilgisini verdi.

Sesli komut yolda

Obalı, Cep Şube'de gelecek dönemde hizmete girecek uygulamalardan da bahsetti. Sesli komut sisteminin bunlardan biri olduğunu kaydeden Obalı, Siri aracılığı ile kullanıcıların sadece sesli komutla toplam birikim, fon dağılımı gibi cep şubede yer alan birçok detaya ulaşabileceği bilgisini verdi.