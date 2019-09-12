Ekonomi BESte cepten kontrolü sevdik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BES’te cepten kontrolü sevdik

Vakıf Emeklilik, mobil cep şubesini yeniledi. Sistem yeni olmasına karşın uygulama 4 ayda 120 bin kez indirildi. 100 bin kişi sisteme giriş yaparken, bunların yüzde 10’u da fon değişikliği gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Torgalöz (sol) Özgür Obalı (orta) Volkan Sinan (sağ)
Cenk Torgalöz (sol) Özgür Obalı (orta) Volkan Sinan (sağ)

Bireysel emeklilik ile ilgili herşeyi bir tık öteye taşıyan Vakıf Emeklilik, sigorta anlayışına da yeni bir boyut kazandırdı. Şirket, mobil cep şubesini yenileyerek, geleceğini sigorta altına alan kullanıcılara ihtiyaç duyacağı tüm hizmeti tek çatı altında cepten vermeye başladı. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, uygulamanın çok yeni olmasına karşın 4 ay gibi kısa bir sürede 120 bin kez indirildiğini söyledi. Sisteme giriş yapan kişi sayısı da aynı sürede 100 bin olarak hesaplandı. Giriş yapanlar, sahip oldukları sigorta ile ilgili bilgileri ve daha iyi yatırımın ipuçlarını da bulduğu yeni uygulama sayesinde fonlarını da değiştirmeye başladı. Özgür Obalı, “Toplam sigorta sistemi içerisinde fon değişikliği oranı yüzde 5 iken, cep şubeye giriş yapan 100 bin kişinin fon değişikliği oranı yüzde 10’u aştı” dedi. Sisteme günlük giriş trafiği de 12 bin olarak verildi.

Yüz ve parmak tanıması var

Yıl sonuna kadar 200 bin kişinin sisteme giriş yapması bekleniyor. Uygulamaya girişin de kolaylaştığına dikkat çeken Obalı, “Şifremi unuttum paniği de bitiyor. Uygulamaya parmak izi ve yüz tanıma özelliği eklendi. Ödeme işlemleri, fon değişikliği ve yatırım planlaması güvenli olarak gerçekleştirilebilecek. Uygulamayla, gelecek yılın ilk çeyreğinde hayat, ferdi kaza ve emeklilik ürünleri de satın alınabilecek. Türkiye’de kolay ulaşılabilirlik ve iyi bir müşteri deneyimi olduğu sürece bireylerin sigorta ürünlerine ilgisi artıyor. Biz de buna özen gösterdik ve odağımıza müşteri memnuniyetini koyduk. Bu da kısa sürede bize 100 bin kullanıcı kazandırdı. Uygulamayı 2 start-up ile işbirliği yaparak geliştirdik” şeklinde konuştu.

REKLAM

HEDEFE UYGUN PLAN İMKANI VAR

  • Uygulamaya 3D secure özelliği de eklendi. Bunun dışında katılımcıların fon performanslarını, altın ve BİST gibi sektör dışı finansal araçlarla da kıyaslayabilmek mümkün hale geldi. Yeni Cep Şube'de müşterilerin hesap hareketlerine ve tahsilat makbuzlarına basit adımlarla devamlı ulaşabileceği bir özellik de kazandırıldı. Özgür Obalı, “"Katılımcı olmayan bireyler ise muhtemel birikim tablosundan yaş, katkı payı, toplu ödeme tutarı ve planlarını seçerek emeklilik dönemlerinde sahip olacakları tahmini birikimlerini hesaplayabiliyorlar. Vakıf Emeklilik'in diğer ürünleri olan yıllık hayat ve ferdi kaza sigortaları için de kullanıcılara vefat, maluliyet ve hastalık durumlarında bekledikleri teminata göre ödemeleri gereken yıllık tahmini tutarlar sunuluyor” bilgisini verdi.
  • Sesli komut yolda
  • Obalı, Cep Şube'de gelecek dönemde hizmete girecek uygulamalardan da bahsetti. Sesli komut sisteminin bunlardan biri olduğunu kaydeden Obalı, Siri aracılığı ile kullanıcıların sadece sesli komutla toplam birikim, fon dağılımı gibi cep şubede yer alan birçok detaya ulaşabileceği bilgisini verdi.

NATO'nun sistemi Türkiye'den
EKONOMİ
NATO'nun sistemi Türkiye'den


KKTC’de ard arda patlamalar

Çatalköy bölgesindeki askeri alanda birden çok patlama meydana geldi.
Cezasız kalıyor

Cezasız kalıyor

​Okul müdürü ve memur velilerden bağış adı altında para toplamıştı.
Ortak payda Türkiye

Ortak payda Türkiye

Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi.
Binlerce kişiden haber yok

Binlerce kişiden haber yok

​Dorian Kasırgası vurduğu Bahamalar'da arama çalışmaları devam ediyor.
Güvenli bölge oyunu

Güvenli bölge oyunu

​ABD'li komutanların ziyareti sırasında teröristler böyle görüntülendi.
İran yüzünden kovuldu

İran yüzünden kovuldu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la ilgili önemli iddia.

Hedef<br>100 milyar dolar

Hedef
100 milyar dolar

2033 yılına kadar 100 milyon turist bekleniyor.

5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

Hakkari ve Muş'ta PKK'ya yönelik terör operasyonları düzenlendi.
Ortak Whatsapp grubu kuruldu

Ortak Whatsapp grubu kuruldu

​Büyükşehir belediye başkanları hızlıca irtibat sağlayabilecek.
Suriye ve Libya'yı görüştüler

Suriye ve Libya'yı görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü.
Türk bayrağını<br>indiren Rum aranıyor

Türk bayrağını
indiren Rum aranıyor

​Ayine katılmak için gelip Türk bayrağını indirdi.
İşgalin<br> bahanesi: 11 Eylül

İşgalin
bahanesi: 11 Eylül

​ABD, saldırıdan hemen sonra iki ülkeyi işgal etmişti.
HDP'den hesap <br>sormaları önemli bir gelişme

HDP'den hesap
sormaları önemli bir gelişme

​Bahçeli'den Diyarbakır'daki evlat nöbetine ilişkin açıklama.
Okul müdürü ve <br>memura 'bağış' gözaltısı

Okul müdürü ve
memura 'bağış' gözaltısı

​Velilerden para isteyince ekipler harekete geçti.
Sembol isim <br>acı haber ile yıkıldı

Sembol isim
acı haber ile yıkıldı

​'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' sözü ile Diyarbakır'da HDP'lilere isyan etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.