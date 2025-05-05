Beyanname süresi bugün doluyor

2024 yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin teslimi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi için tanınan süre yarın sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), daha önce 30 Nisan olarak duyurulan son tarihi 5 Mayıs Pazartesi gününe kadar uzatmıştı. Sürenin dolmasına saatler kala mükellefler işlemlerini dijital platformlar üzerinden tamamlayabilecek.
DİJİTAL KANALLARDAN ÖDEME YAPILABİLİYOR
Vergi beyan ve ödemeleri; gib. gov.tr, Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı banka ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Yurt dışında bulunan mükellefler ise yabancı banka kartlarıyla ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Vergi uyumunu sağlayan mükellefler için yüzde 5 oranında indirim fırsatı sürüyor.