Beykoz Tokatköy’de dönüşüm başladı

İstanbul Beykoz’da uzun yıllardır planlamaları yapılan Tokatköy Kentsel Dönüşüm projesinin temeli atıldı. 2 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen yapılar için Tokatköy Meydanı’nda temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her zaman milletle birlikte yol yürüdüklerini ifade ederek, aynı anlayışla eser ve siyaset üretmeye devam edeceklerini belirtti.

823 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

2012 yılında başlattıkları “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” çalışmaları ile başta İstanbul olmak üzere 81 ilin tamamını çarpık kentleşmeden ve riskli yapılardan arındırdıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Beykoz’un Tokatköy Mahallesi’nde 776 yeni daire ve 47 dükkandan oluşan 823 bölümün temelini atıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın görüşlerini, gönül rızalarını aldık. Hemen projelerimizi hazırladık. Ardından hızlıca harekete geçerek konutlarımızın yapımına başlıyoruz. 2 yıl içinde proje tamamlanacak” dedi. İstanbul’a yapılan yatırımlar hakkında da açıklamalar yapan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadim başkentimiz İstanbul’umuza son 20 yılda çevre ve şehircilik alanında 100 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar gerçekleştirdik. Şu anda sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımızı da millete hizmet aşkıyla gece gündüz demeden sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

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MİLLET SOSYAL KONUT PROJESİNİ SAHİPLENDİ

Kurum, halkın sosyal konut projesini sahiplendiğini belirterek, şunları kaydetti: “Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı tamamlanmış konut yapılacak arsa, 50 bin iş yeri projemizi milletimizle paylaştık. İlk Evim kampanyamıza gençlerimizden emeklilerimize, engelli kardeşlerimizden şehit yakını ve gazilerimize kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldı. Bu da aziz milletimizin projemizi ne kadar sahiplendiğini gösteriyor. İlk etapta inşa edeceğimiz 250 bin sosyal konutumuzun 50 binini İstanbulumuza kazandırıyoruz. Yine 50 bin arsamızı da İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz.”