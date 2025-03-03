Beypiliç kalitesi Avrupa Birliği'nde

11 Şubat 2025 tarihli T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. AB'ye "Isıl İşlem Görmüş Kanatlı Eti" ihracatı yapmaya resmen yetkilendirildi. Beypiliç bu onay ile birlikte, döner dahil olmak üzere İleri İşlenmiş Ürünlerini Avrupa Birliği’ne ihraç etme yetkisini kazandı.





Bu önemli gelişme, Türk gıda sektörü için büyük bir başarı göstergesi oldu. Bu önemli gelişme, Beypiliç’in küresel pazardaki rekabet gücünü artırarak, Türk Gıda Sektörünün değerlerine de ışık tutacak.

'Uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme gururunu yaşıyoruz'

Beypiliç Genel Müdürü Dr. Sait Koca, ‘’Yüksek kalite ve hijyen standartlarıyla üretim yapmaya devam ederken; AB pazarına adım atarak, Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz’’ sözleri ile bu önemli misyonu üstlendiklerini açılayan Dr.Sait Koca, ‘’Beypiliç’in bu başarısı, Türk gıda endüstrisinin global çapta rekabet gücünü göstermesi açısından da önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor’’ ifadelerini kullandı.

'Yılların getirdiği tecrübe, araştırmalar ve denetlemeler ile bu güne ulaştık'

Yılların getirdiği tecrübeyle Türkiye pazarında güçlendiklerini, bu gücün verdiği cesaretle Avrupa pazarına açıldıklarını söyleyen Koca, yetkililerin olağanüstü çalışmaları sayesinde Avrupa’ya ihracat hakkı kazandıklarını dile getirdi. Koca ‘’Titizlikle yürütülen denetleme ve onay sürecinde, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine Beypiliç’e verdikleri destek için teşekkürlerimi bir borç bilirim’’ sözleriyle Bakanlık yetkililerine teşekkürlerini iletti.

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