Ekonomi Bezosdan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Bezos'dan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, iklm değişikliğiyle mücadele etmek için Bezos Dünya Fonu'nu kurdu ve fona ilk aşamada 10 milyar dolarlık kaynak aktaracağını açıkladı. "Dünyayı kurtarabiliriz" diyen Bezos, bunu yapmak için büyük-küçük şirketlern, devletlerin, küresel organzasyonların ve bireylerin kolektif bir çaba sergilemesi gerektiğini

Haber Merkezi DHA
Jeff Bezos, 129 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin kişisi.
Jeff Bezos, 129 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin kişisi.

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos “dünya için en büyük tehdit” olarak gördüğü iklim değişiklikleri ile mücadele için 10 milyar dolar değerindeki Yeryüzü Fonu’nu tanıttı.

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Gezegenimiz her geçen gün yok oluyor

  • Bezos bu fonun küresel boyutta “doğayı korumak ve saklamak” hedefinde olan tüm bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları için geçerli olacağını vurguladı. Milyarder iş adamı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ben de, hep birlikte paylaştığımız gezegenimiz üzerinde yok edici etkisi her geçen gün büyüyen iklim değişikliğine karşı yürütülen mücadeleyi büyüten ve yeni mücadele biçimlerini geliştiren diğerleriyle birlikte çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek

Bezos Yeryüzü Fonu, önümüzdeki yaz aylarından itibaren iklim değişikliğine karşı mücadele girişimlerinin bir parçası olarak destekler vermeye başlayacak. Bezos, "Bu, büyük şirketlerin, küçük şirketlerin, ülkelerin, küresel örgütlerin ve bireylerin kolektif eylemi olacak" dedi.

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Yeryüzünün en zengini


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