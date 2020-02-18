Bezos'dan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar

Jeff Bezos, 129 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin kişisi.

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos “dünya için en büyük tehdit” olarak gördüğü iklim değişiklikleri ile mücadele için 10 milyar dolar değerindeki Yeryüzü Fonu’nu tanıttı.

TEKNOLOJİ Uzmanlar uyardı: İklim değişikliği 50 yıl içinde canlı türlerinin üçte birini yok edebilir

Gezegenimiz her geçen gün yok oluyor

Bezos bu fonun küresel boyutta “doğayı korumak ve saklamak” hedefinde olan tüm bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları için geçerli olacağını vurguladı. Milyarder iş adamı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ben de, hep birlikte paylaştığımız gezegenimiz üzerinde yok edici etkisi her geçen gün büyüyen iklim değişikliğine karşı yürütülen mücadeleyi büyüten ve yeni mücadele biçimlerini geliştiren diğerleriyle birlikte çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Antarktika’da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı

Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek

Bezos Yeryüzü Fonu, önümüzdeki yaz aylarından itibaren iklim değişikliğine karşı mücadele girişimlerinin bir parçası olarak destekler vermeye başlayacak. Bezos, "Bu, büyük şirketlerin, küçük şirketlerin, ülkelerin, küresel örgütlerin ve bireylerin kolektif eylemi olacak" dedi.

HAYAT İklim değişikliği afetleri tetikledi

Yeryüzünün en zengini