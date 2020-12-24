Milyar dolarlık altın rezervi sevinci: Bin kişiye de iş kapısı açılacak

İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından sevindirici bir haber de önceki gün Söğüt’ten gelmişti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz’ın Söğüt’te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.

3.5 milyon onsluk altın rezervi bulunması ve bununla birlikte bölgede bin kişiye iş istihdamı sağlanacak olması vatandaşlar arasında sevinçle karşıladı.

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BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Gübretaş’a ait Söğüt’teki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor. Bununla birlikte maden sahasında bin kişiye iş istihdamı sağlanacağı öğrenilirken, bu durum Bilecik ve Söğüt halkı tarafından sevinçle karşılandı.

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3.5 milyon onsluk altın rezervi bulunması ve bununla birlikte bölgede bin kişiye iş istihdamı sağlanacak olması vatandaşlar arasında sevinçle karşıladı.

Bazı vatandaşlar "Altını görmeden sevinmeyelim" gibi yorumlar yaparken, kimi vatandaşlarda "Devletimize hayırlı olsun" gibi yorumlar yaptı.