Ekonomi Milyar dolarlık altın rezervi sevinci Bin kişiye de iş kapısı açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bilecik Söğüt'te altın sevinci: Bin kişiye iş kapısı açılacak

Milyar dolarlık altın rezervi sevinci: Bin kişiye de iş kapısı açılacak

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yer alan Gübretaş'a ait maden sahasında parasal karşılığı 46 milyar lira olan 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulunması bölge halkı arasında da sevince yol açtı. Altının çıkarılması için çalışmalar hızlanırken maden sahasında bin kişiye de iş istihdamı sağlanacağı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.
İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından sevindirici bir haber de önceki gün Söğüt’ten gelmişti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz’ın Söğüt’te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.

3.5 milyon onsluk altın rezervi bulunması ve bununla birlikte bölgede bin kişiye iş istihdamı sağlanacak olması vatandaşlar arasında sevinçle karşıladı.

Altın rezervi FETÖ'nün kasası Akın İpek’ten geri alınan arazide bulundu
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BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Gübretaş’a ait Söğüt’teki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor. Bununla birlikte maden sahasında bin kişiye iş istihdamı sağlanacağı öğrenilirken, bu durum Bilecik ve Söğüt halkı tarafından sevinçle karşılandı.

3.5 milyon onsluk altın rezervi bulunması ve bununla birlikte bölgede bin kişiye iş istihdamı sağlanacak olması vatandaşlar arasında sevinçle karşıladı.

Bazı vatandaşlar "Altını görmeden sevinmeyelim" gibi yorumlar yaparken, kimi vatandaşlarda "Devletimize hayırlı olsun" gibi yorumlar yaptı.

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