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EkonomiBiletler 3999 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AnadoluJet ucuz uçak bileti- AnadoluJet Jetgenç kampanyası

Biletler 39.99 lira

AnadoluJet, 19 Mayıs'tan-6 Haziran'a kadar gençleri 39.99 liraya uçuracak. İndirim aktarmalı ve Kıbrıs uçuşları hariç her noktaya geçerli olacak.

IHA
Gençler, 19 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında 39.99 TL’ye seyahat etme fırsatı bulacak.
Gençler, 19 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında 39.99 TL’ye seyahat etme fırsatı bulacak.

AnadoluJet, Türkiye’nin dinamik ve gezmeyi seven gençlerinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı özel bir kampanya ile kutluyor. Bu kapsamda gençler, 19 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında 39.99 TL’ye seyahat etme fırsatı bulacak.
Jetgenç, www.jetgenç.com üzerinden Jetgençli olan üyelerine indirimli biletin yanı sıra; kendilerinin ve çevresindekilerin uçuşlarından ödül bilet kazanma imkanı, indirimli uçma fırsatı ve gençlere özel etkinlikler sunuyor. Jetgenç Kampanyası, aktarmalı uçuşlar ve Kıbrıs seferleri hariç AnadoluJet’in tüm uçuşlarında geçerli.

Ucuz uçak bileti bulmanın formülü
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Ucuz uçak bileti bulmanın formülü

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