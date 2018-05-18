Biletler 39.99 lira

AnadoluJet, Türkiye’nin dinamik ve gezmeyi seven gençlerinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı özel bir kampanya ile kutluyor. Bu kapsamda gençler, 19 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında 39.99 TL’ye seyahat etme fırsatı bulacak.

Jetgenç, www.jetgenç.com üzerinden Jetgençli olan üyelerine indirimli biletin yanı sıra; kendilerinin ve çevresindekilerin uçuşlarından ödül bilet kazanma imkanı, indirimli uçma fırsatı ve gençlere özel etkinlikler sunuyor. Jetgenç Kampanyası, aktarmalı uçuşlar ve Kıbrıs seferleri hariç AnadoluJet’in tüm uçuşlarında geçerli.

EKONOMİ Ucuz uçak bileti bulmanın formülü