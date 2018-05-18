Biletler 39.99 lira

AnadoluJet, Türkiye’nin dinamik ve gezmeyi seven gençlerinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı özel bir kampanya ile kutluyor. Bu kapsamda gençler, 19 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında 39.99 TL’ye seyahat etme fırsatı bulacak.
Jetgenç, www.jetgenç.com üzerinden Jetgençli olan üyelerine indirimli biletin yanı sıra; kendilerinin ve çevresindekilerin uçuşlarından ödül bilet kazanma imkanı, indirimli uçma fırsatı ve gençlere özel etkinlikler sunuyor. Jetgenç Kampanyası, aktarmalı uçuşlar ve Kıbrıs seferleri hariç AnadoluJet’in tüm uçuşlarında geçerli.