Bilişim sektörü Mobilefest’e hazır

Türkiye bilişim sektöründeki firmaların küresel pazarlara açılması için uluslararası fuarların önemli olduğunu belirten ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “Fuarın bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Yüzde 20 yabancı yüzde 80 ise yerli marka katılımcının olacağı fuarımızda 10 bine yakın ziyaretçi ve 300 marka olacak” diye konuştu.

İHRACATIMIZ 3 MİLYAR DOLAR

Mobilefest’in ihracat odaklı bir fuar olduğunun altını çizen Onak, “Organizasyonu ileride uluslararası yapmak istiyoruz. Potansiyelimizin sadece yüzde 20’sini kullanıyoruz. 3 milyar dolar olan bilişim ihracatımızı 2026 yılında 15 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Fuara Yurt dışından alım heyetleri desteği sunarak bizim getirdiğimiz 100 uluslararası satın almacının yanın da kendiliğinden gelen satın almacılar da olacak. Bu rakam yaklaşık 200’e çıkabilir” ifadesini kullandı.

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FİRMALAR YERLİ PAZARLA YETİNMESİN

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ise Yerli firmaların hizmetlerini uluslararası alanda tanıtmaları için bilişim ve yazılım fuarının çok önemli olduğunu belirtti. Bağören, “Türkiye hizmet ihracatı 80 milyar dolar ithalatı ise 40 milyar dolar. Sektörümüz 40 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyoruz. 80 milyar dolarlık ihracatın içinde bilişim ihracatı ise 3 milyar dolar. Bilişim sektörünün potansiyelinin önündeki en önemli engel yakın zamana kadar yerli pazar ile yetinmiş olması. Şirketlerimiz ihracat odaklı yaklaşmaları için uluslararası pazarlara açılmalarını sağlayacak organizasyonlar gerekiyor” diye konuştu.