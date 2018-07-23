Bilişimin devleri İzmir’de buluşuyor

Zirvenin dünya çapında ünlü markalara ev sahipliği yapacağını aktaran İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir, teknoloji içerikli projelere çok uygun. Ayrıca e-ticaret sektörünün kentimizin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığına inandığımızdan bu Zirve’nin düzenlenmesine destek verdik ” dedi.

E-TİCARETTE HEDEF: 50 MİLYAR TL

İzmir Ticaret Odası, 26 Temmuz Perşembe günü 13.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek olan İzmir E-Ticaret Zirvesi’nde birbirinden ünlü markaları ve yöneticilerini İzmirlilerle buluşturacak. Türkiye’de 54 milyon internet kullanıcısı olduğuna ve bunun 6 milyonunun online alışveriş yaptığına dikkat çeken Başkan Özgener, “Ülkemizde 2016’da 30,9 milyar TL olan elektronik ticaret hacmi, 2017’de 42 milyar liraya yükseldi. Bu rakamın 2018’de 50 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor” dedi. Ülkemizde e-ticaret hacminin 2 yılda yüzde 70’e yakın bir büyüme yaşadığını belirten Özgener, “Dünya e-ticarette yıllık yüzde 25 civarı büyürken, Türkiye’deki büyüme yüzde 37 civarında. Birkaç yıl önceye kadar sanayi ve enerji firmaları, dünyanın en değerli firmalarıydı. Bugün ise bu durum değişti. Teknoloji devleri zirvede yer alıyor. Dünya ekonomisine yön veren dev markalar, artık bilgi ve teknolojiyi en etkin kullanan firmalar oldu” diye konuştu.

Murat Özgener

DENEYİM ANLATILACAK

Söz konusu firmalardan Google ve Facebook yetkililerini İZTO’da ağırlamaktan onur duyacaklarını kaydeden Özgener, “Ayrıca e-ticaret sektörünün büyümesine ülkemizde en büyük katkıyı veren başta Hepsiburada olmak üzere İdeaSoft, Sem TR, Akakçe, Related Digital, Positive, Boyner, Media Markt, E-Bebek yetkileri Odamızda e-ticaret deneyimlerini paylaşacak” diye konuştu.

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