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Ekonomi

BİM ilk arazi üzeri GES projesini Uşak'ta devreye aldı

Yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için 2020 yılından bu yana yenilenebilir enerji yatırımlarına devam eden ve bu kapsamda 16 depo çatısına GES kuran BİM ilk arazi üzeri GES projesini Uşak / Ulubey’de devreye aldı.

15:14 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:15 - 24/01/2024 Çarşamba
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BİM'in, Uşak'taki GES projesi.
BİM'in, Uşak'taki GES projesi.

6,45 MW kurulu güce sahip olan Uşak GES’te yapılacak üretim ile BİM’in Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Bilecik’te bulunan 348 mağazası ve Afyonkarahisar’daki deposunun enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.


11.718 adet güneş paneli kullanılan santralden elde edilecek üretimin 3 bin 800 hanenin yıllık enerji tüketimine denk geldiği, karbon salımında yılda 6.800 ton azalma sağlanacağı ve bunun 98 bin 700 adet ağaç kazanımına eşit olduğu belirtildi.


17 GES ile karbon salımında yıllık 21 bin 983 ton azalma


İlk aşamada 2026 yılına kadar sera gazı yoğunluğunu 2019 yılına kıyasla %20 azaltmayı hedefleyen BİM’in 17 GES projesinin toplam gücü 26 MW’ a ulaştı.


17 GES ile toplamda 13 bin 500’den fazla hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapılırken karbon salımında yıllık 21 bin 983 ton azalma, 377 bin 500 üzerinde ağaç kazanımı sağlanmış olacak.

#BİM
#GES
#Arazi
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