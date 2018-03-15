EkonomiBİM şimdi de onu yarı fiyatına satacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü yarı fiyatına satacak

BİM şimdi de onu yarı fiyatına satacak

PS 4 ve iPhone X satışı ile gündeme gelen perakende mağazalar zinciri BİM teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yapmaya devam ediyor. Marketler zinciri şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü yarı fiyatına satmaya hazırlanıyor.

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BİM Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör
BİM Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör

BİM marketler zinciri ürün yelpazesine teknolojik ürünleri eklemeye devam ediyor. Daha önce satışa sunulan Apple markalı ürünler için mağaza önünde yine kuyruklar oluşmuştu. Bu sefer de Xiaomi’nin çok beğenilen Mi Bluetooth hoparlörünü yarı fiyatına satacak.

129 TL'YE SATACAK

Posta'nın haberine göre; Ürünler 16 Mart Cuma günü itibariyle raflarda yerini alacak ve 129 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörün normalde piyasa fiyatı 230-250 TL arası değişiklik gösteriyor.

Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör

Yani ürünü neredeyse yarı fiyatına alabilirsiniz. Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörün teknik özelliklerine gelecek olursak, 85 Hz – 20 KHz frekans aralığında ses deneyimi, 2 kanallı stereo özelliğe sahip, 2 x 3W gücünde hoparlörü, Aux ve hafıza kartı desteği de bulunuyor.

VESTEL E5000'NİN DE SATIŞI BAŞLIYOR

BİM ayrıca bu tarihten itibaren Vestel Venüs E5000 akıllı telefonun satışına da başlayacak. Bu cihazın fiyatı ise 499TL olarak belirtilmiş. BİM'in yayınladığı katalogda bulunan Bluetooth kulaklık piyasadaki muadillerine göre daha ucuz fiyata satılıyor.

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