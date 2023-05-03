Bin 572 şarj istasyonu için öncelik ilçelerin

Togg başta olmak üzere elektrikli araçlara yönelik vatandaş ilgisinin şarj istasyonları ihtiyacını da artıracağı öngörülüyor. Türkiye genelinde şarj istasyonu yatırımları hızla devam ederken, atılan adımlar sayesinde kısa süre içinde şarj ağı 1.000’den 6 bin 500’e kadar çıktı. Yıl sonuna kadar toplam şarj ağının 10 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Şarj ağlarına duyulacak ihtiyaç kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yatırımlarına devam ediyor. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında il ve ilçelerde şarj istasyonlarının kurulmasına destek sağlanacak. Destek şehir bazlı olacak. Hangi şehirde kaç elektrikli araç olduğu tespit edilerek bu doğrultuda şarj istasyonu kurulacak. Bu kapsamda 81 ilde, 216 ilçede ve 72 il kara yolunda 1.572 şarj ünitesinin kurulması planlanıyor. Deprem bölgesi içerisinde yer alan illere yapılacak yatırımlar için ek süre verilecek. Bununla birlikte yatırımların tamamlanmasının ardından, Türkiye’nin hızlı şarj altyapısında 142 megavatlık artış bekleniyor.