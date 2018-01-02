Bin liraya yurtdışında tatili

Okulların ara tatile girmesine az bir zaman kaldı. Ebeveynler, sömestrde ne yapmak istediklerinin planlarını kurmaya başlamış olabilir. Ancak dikkat edin, bu tatil astarı yüzünden pahalı olmasın.

Genelde tatil gündeme geldiğinde "Daha ucuza nasıl tatil yaparız?" deyip tur firmalarının "Erken rezervasyon avantajı" ilanlarına bakılıyor. Pek çok tur firması "Erken rezervasyon" imkanıyla tatilleri daha ucuza satabiliyor. Uçak biletleri de bir ya da iki ay önce alındığında daha ucuza gelebiliyor. Peki tatili ucuza getirmenin yolları neler? Hem ucuz hem kaliteli bir tatil nasıl yapılır? Bu soruların yanıtlarını sizin için araştırdık.

UÇAK BİLETİNİ ERKEN ALIN

Havayolu firmaları, çeşitli promosyonlar yapıyor. Örneğin THY'den bu ay içinde bilet alırsanız, İstanbul çıkışlı Roma uçuşları 119 dolar. Tatilden bir hafta önce aldığınızda bu rakamlar neredeyse iki katına çıkar. Uçak biletini, erken rezervasyonla uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Böylece tatil bütçenizi rahatlatmış olursunuz. Erken rezervasyon yapamazsanız bile promosyonlu bilet almaya dikkat edin. Ya da karşılaştırma sitelerini kullanarak gerekirse aktarmalı ya da gidiş dönüş farklı havayolu biletlerini tercih edebilirsiniz.



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Uçak bileti bir tatilde en önemli harcama kalemlerinden biridir.





OTEL KARŞILAŞTIRMASI YAPIN

Otel fiyatları da uçak biletleri gibi değişken oluyor. Hatta bazen son dakika bile eğer otel dolu değilse uygun fiyat sunulabiliyor. Bu yüzden otel satın alırken ya da otel rezervasyonu yaparken, karşılaştırma yapmak avantajlı olacaktır.

1-2 yıl önce çok pahalı olan bir otel, bu yıl fiyatında indirime gitmiş olabilir. Bu fırsatları kaçırmayın.

OTELDE ERKEN REZERVASYON YAPTIRIN

Sadece uçak biletinde değil otel satın alırken de erken rezervasyon yapmak avantajlı olacaktır. Özellikle kışın otel rezervasyonu yaptırırsanız yoğun sezonda bile uygun fiyata konaklayabilirsiniz.

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YAKIN YERLER PAHALI OLABİLİR

Çok turistik bir yer değil, burası yakın bir tatil yöresi, ucuzdur diye düşünmek doğru olmayabilir. Çünkü çok lüks ve konforlu oteller olmasa da büyük şehirlere yakın turistik yerler, özellikle hafta sonları yüksek fiyatlı seyahat noktaları olur.

Bazen şehrin yakınında bir bölgedeki otel 400-500 lira arasında fiyat verirken, daha uzak bölgedeki bir otelden 200 liraya fiyat alabilirsiniz.

SEZON SONU TATİLİ

Sezon ortasında tatil yapmak pahalı geliyorsa sezon sonuna ne dersiniz? "Aman Eylül’de Ekim’de denize mi gireceğim" demeyin, çünkü Güney sahillerimiz bu aylarda da Ağustos sıcağına sahip. Çocuğunuz da birkaç gün okula gitmese çok şey kaybetmez. Ayrıca kışın da kayak sezonunda tatile gitmek her zaman daha pahalıdır. Bu tür otelleri sömestr değil de sömestr sonrasında tercih ederseniz, daha ucuza tatil yapabilirsiniz.

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Örneğin sömestr döneminde, kayak otellerinde 2 kişilik, 2 günlük Ocak başında yapacağınız tatil 1.680 ile 2.900 lira ile değişirken; Şubat sonrasında bu rakamlar 1.400 ile 2000 lira ile arasında değişiyor.

DEVREMÜLK SEÇENEĞİ

Otel ve pansiyon konaklamasının bir diğer alternatifi de devremülk kiralamak olabilir. Devremülkün en önemli avantajı uygun fiyata 15 gün gibi bir süre, evinizde gibi konaklama imkanı sunmasıdır. Özelikle Bodrum dolaylarında devremülk alternatifi çok.

HER ŞEY DAHİL OTELDE KALMAYA GEREK YOK

Her şey dahil otelde konaklamak zorunda mısınız? Çok yiyip içmiyorsanız ya da otelden gezmek için sık sık dışarı çıkıyorsanız yarım pansiyon konaklama seçeneklerini de değerlendirin.

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TUR PAKETLERİNİ KARŞILAŞTIRIN

Her tur firması aynı rotalara tur paketleri sunuyor. Örneğin X firmasında Belgrad'a tur fiyatı 209 Euro iken, Y firmasında 199 Euro, Z firmasında 188 Euro olabilir. Firmaların otel seçeneklerini değiştirip; 4 yıldızlı yerine 3 yıldızlı otellerde kalıp, A uçak firmasıyla değil de B uçak firmasıyla uçarsanız bu rakamları daha da düşürebilirsiniz.

Belgrad bu dönemde uygun olmasının yanında vizesiz gidilmesi nedeniyle de tercih edilen bir nokta.

MİL PROGRAMLARI İLE İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ

Bazı hava yolu firmalarının üyelik avantajları olabiliyor. Hemen hemen her havayolu şirketinin bir kartı bulunuyor, bu kartlarda biriken puanlarınızla belki biletlerinizi çok indirimli hale getirebilirsiniz.

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KALABALIKSANIZ ARABA KİRALAYABİLİRSİNİZ

Eğer 3-4 kişi gidecekseniz ve uçak bileti çok pahalı gelecekse otomobille gitmeyi tercih edebilirsiniz. 1-2 kişilik yolculuklarda otomobil uçaktan bile pahalıya gelebiliyor ancak yolcu sayısı artınca daha ekonomik olabilir. Kiralanacak arabaların fiyatları akaryakıt durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Buna dikkat etmeniz yeterli. Yani benzinli yerine dizel araçlar daha az yakıt harcamanızı sağlar bu sayede daha ucuza yolculuk yapabilirsiniz.

İNTERNET SİTELERİNİ ARAŞTIRIN

Erken rezervasyon, ucuz tatilde en önemli kelimemiz olmalı. Şimdiden Mayıs'ta Üsküp'e gittiğimizi düşünelim. Fiyatları, 670 lira ile 815 lira değişen bir uçak biletiniz olacak. Üsküp'te en yüksek bin 200 lira ile en düşük 320 liralık oteller bulunuyor. 670 liralık biletinizi alıp, 320 liralık bir otel seçtiğinizde 990 liraya uçak ve otel masraflarınızı karşılamış olursunuz. Pahalıyı tercih ettiğinizde karşınıza ortalama 1870 lira gibi bir rakam çıkıyor. Süper lüks yerlerde yemek yemediğinizi var sayarsak, gayet uygun bir fiyata yurtdışı tatili yapmış olabilirsiniz.

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Üsküp, vizesiz gidebileceğiniz yerler arasında yer alıyor.





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