Bin megavatlık güneş ihalesi

Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla toplam bin megavat bağlantı kapasitesinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsisine yönelik olarak üç ihale yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde olacak şekilde bağlantı kapasitelerinin ve ilgili YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek.

KONSORSİYUM ŞARTI

Söz konusu ihalelere ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar katılabilecek. Başvurular, 31 Ocak 2019 saat 12.00’ye kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek. İhalelerin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 6,5 dolar/cent, elektrik enerjisi alım süresi ise YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imza tarihi itibariyle 15 yıl olacak.

Fatih Dönmez

110 MİLYON DOLARLIK GAZ İTHALATINI BİTİRECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bin megavatlık güneş enerjisi santralini 1 milyar doların üzerinde bir yatırımla gerçekleştireceğiz. Yüksek verimli güneş modüllerinin kullanılacağı santrallerde yıllık 1,9 milyar KWh elektrik üreteceğiz. Bu YEKA ile birlikte 110 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçerek cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sunacağız. YEKA GES-2 ile 700 kişilik bir istihdam olanağı da sağlanacak” dedi.

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birim fiyatI DÜŞÜK OLUR

Güneşteki yeni YEKA ilanıyla ilgili değerlendirmede bulunan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli ise, “Sadece yerli ekipman kullanılarak inşa edilecek bir santral yarışması olan YEKA-2 GES için sektör olarak kilovatsaat başına 5 dolar/cent ve altında bir fiyatın ortaya çıkma ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz” dedi. YEKA-2 GES için üç ihale yapılmasının önemine değinen Kaleli, “İhalenin üç parçada yapılacak olması finansmanı kolaylaştıracağı gibi rekabet ortamını da arttıracaktır” ifadesini kullandı.

YEKA GES'le bölgesel ihracat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bin megavatlık Karapınar YEKA güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası ile Ar-Ge tesisi kurulumu için geçen yıl açtığı ilk ihalede (YEKA-1 GES), 15 yıl alım garantili olarak kilovatsaat başına 6,99 dolar/cent ile en iyi teklif verilmişti. Söz konusu proje kapsamında, panel üretiminde yerlilik oranının ilk yıl yüzde 60, ikinci yıldan itibaren yüzde 70 olması planlanıyor. Söz konusu projeyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerinde bir üretim merkezi haline gelmesi hedeflenirken, bölgeye de ihracat yapılması mümkün olabilecek. İhaleyi kazanan ortak girişim tarafından yapılan açıklamada, YEKA güneş projesi kapsamındaki Türkiye’nin ilk entegre panel üretim fabrikasının Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacağı belirtilmişti.

Fabrika kurma şartı kalktı

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, yabancıların iştahının da dikkate alınarak ihalede son başvuru tarihinin 31 Ocak 2019 olarak belirlenmesinin, söz konusu yatırım sürecinde daha başarılı sonuç elde edilmesini sağlayacağını aktardı. YEKA-1 içerisinde bulunan fabrika kurma şartı ve uzun dönemli Ar-GE zorunluluklarının yeni ihalede çıkartıldığını belirten Kaleli, YEKA-2 GES’in yerli ekipman kullanılarak inşa edilecek bir santral yarışması olacağını söyledi.

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