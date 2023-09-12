Bina tamamlama sigortası ilk kez Orta Vadeli Program’a girdi

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar
2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa (OVP), bina tamamlama sigortası da girdi. Programa göre, bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Sigortanın oto denetim rolü hayata geçirilerek inşaat kalitesinin yükseltilmesini teminen yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak.
Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, konu hakkında değerlendirmeler yaptı. Yaşar, afetlere hazırlık anlamında, özellikle bina tamamlama sigortasının OVP’de yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Sorumluluk sigorta şirketinde olacak
Kentsel Dönüşümde Kritik Öneme Sahip
Ahmet Yaşar, bina tamamlama sigortasının kentsel dönüşüm sürecinde de kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, bu konuda da şu açıklamaları yaptı: