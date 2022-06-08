Ekonomi Binali Yıldırım Dünya küresel gıda krizinin arefesindedir
DÜNYA EKONOMİSİ

Binali Yıldırım: Dünya küresel gıda krizinin arefesindedir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Rusya-Ukrayna krizi devreye girince gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya, küresel gıda krizinin arefesindedir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Binali Yıldırım: Dünya küresel gıda krizinin arefesindedir
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

Marmara Grubu Vakfı tarafından bu yıl "Yeniden, Daha İyisini Yapmak" temasıyla düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi başladı.
İstanbul Bakırköy’deki bir otelin konferans salonunda gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın yanı sıra 42 ülkeden 3’ü aktif, 12’si eski cumhurbaşkanı olmak üzere 15 cumhurbaşkanı ile birlikte başbakan, bakan, büyükelçi, milletvekili, vali ve belediye başkanı katıldı.

Programda konuşan Binali Yıldırım, doğalgaz ve petrolde son 1 yıldaki artışın bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini alt üst ettiğini belirtti.


Enerji kaynakları, doğal kaynaklar, tarım ve gıda anlamında dünyanın nüfusunu besleyecek olan Avrasya coğrafyasının; savaşlarla, terörle, göçlerle değil, refah artışıyla, huzurla ve kardeşlikle anılması gerektiğini kaydeden Binali Yıldırım, “Bu bölgenin kaynaklarının bölgede yaşayan nüfusa adil bir şekilde eriştirilmesi, aradaki itilafları asgari düzeye indirecektir. Özellikle Rusya ve Ukrayna’nın bu savaş öncesi dünya gıda ihtiyacını 3’te 1’inden fazlasını sağlıyordu. Pandemide tedarik zinciri bozuldu. Fiyatlarda artış çok fazla oldu. Bir de Rusya Ukrayna krizi devreye girince artık bu gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya, küresel gıda krizinin arifesindedir. Enerji fiyatlarında özellikle doğalgazda petrolde son 1 yıldaki artışlar bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini alt üst etti" diye konuştu.

Binali Yıldırım: Erdoğan'ı indiremezsiniz gücünüz de yetmez
OYNAT 00:51
Binali Yıldırım: Erdoğan'ı indiremezsiniz gücünüz de yetmez
AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Teslim Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda da bulunan Yıldırım, 'Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diyorlar. İndiremezsiniz, gücünüz de yetmez. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine bugüne kadar sahip çıktı bundan sonra da sahip çıkacak' dedi.


Binali Yıldırım'dan 'elektrik' müjdesi: 60 milyondan fazla vatandaş rahatlayacak
EKONOMİ
Binali Yıldırım'dan 'elektrik' müjdesi: 60 milyondan fazla vatandaş rahatlayacak

Binali Yıldırım'dan Batı'nın iki yüzlülüğüne tepki: Bize düşen masum ve mağdurun yanında olmak
GÜNDEM
Binali Yıldırım'dan Batı'nın iki yüzlülüğüne tepki: Bize düşen masum ve mağdurun yanında olmak
Şimdi de kanser aşısı

Şimdi de kanser aşısı

​Dünya yine Türk bilim insanlarını konuşuyor.
Ekmek kavgası

Ekmek kavgası

​Ucuza satan fırıncının iş yerine tüfekle ateş açtı.
LPG tankeri devrildi: Ankara ve İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor

İki bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

İki bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sekiz fabrikanın müjdesini verdi.

​Twitter ve Tiktok'taki özellik artık Instagram'da.

'Mucize bitki' için bu yıl hedef belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.