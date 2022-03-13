Binali Yıldırım'dan çiftçilere destek: Ekebildiğiniz kadar ekin

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otelde düzenlenen "İş Dünyası ve STK Buluşması" programına katıldı.

Binali Yıldırım, programdaki konuşmasında Tekirdağ'ın önemli bir tarım ve sanayi kenti olduğunu vurguladı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 180 bin ailenin iş sahibi olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, "Tekirdağ sadece sanayi değil aynı zamanda tarımda da öne çıkmış bir ilimiz. Özellikle tahıl ve ayçiçeğinde önemli bir katkısı var." ifadesini kullandı.

"EKEBİLDİĞİNİZ KADAR EKİN"

Dünyada bilgi ekonomisine geçildiğini anlatan Yıldırım, herkesin bunu iyi anlaması gerektiğine işaret etti. Bilgi ekonomisinde daha az alın terinin, daha çok akıl terinin olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

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"Sermaye, para hepsi akılda. Bilgi orada üretiliyor. Bilgi orada güce dönüştürülüyor, kaynağa dönüştürülüyor ve sonunda da refah beraberinde geliyor. Değişimi ıskalamamamız lazım. Mutlaka bilişime, teknolojiye katma değeri yüksek ürünlere daha çok kafa yormamız lazım. Tarımla uğraşıyorsunuz, tarımda da verim artışı teknolojiyi kullanmak birinci önceliğimiz olmalı. Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin.

"MAZOTU GÜBREYİ DÜŞÜNMEYİN DEVLETİNİZ YANINIZDA"

'Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim' diye düşünüyorsunuz düşünmeyin devletiniz yanınızda.

"TÜRKİYE TARIMLA ÖNE ÇIKACAK"

Bunların hepsini takip ediyor ve nerede ne zaman desteğe ihtiyacınız varsa o zaman da gereğini yapacak. Tereddüde düşmeyin, Türkiye tarımla, bu sene tarımda seferberlikle öne çıkacak."

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"TÜM DÜNYA TÜRKİYE'Yİ PARMAKLA GÖSTERECEK"

Türkiye'de 100 yıldır konuşulan ama yapılamayan projeleri son 20 yılda tek tek hayat geçirdiklerini aktaran Yıldırım, bunun arkasındaki en büyük gücün güven, istikrar, güçlü liderlik ve milletin kayıtsız şartsız desteği olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına Türkiye'yi sokmak olduğunu söyeyen Yıldırım, "Buna çok yakınız. Ama bir şeye ihtiyacımız var. Çok uyanık olacağız. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bölücü terör örgütünü, FETÖ'cü, terör örgütlerine müzaheret gösteren, onlarla empati yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu acı tecrübelerin bize büyük maliyeti olduğunu hep beraber yaşadık, gördük. Ülkemizin bir daha bu kaosa, bu karanlığa, bu istikrarsızlığa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bunu da birlikte başaracağız." dedi.

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"İÇERİDE BİRBİRİMİZLE UĞRAŞARAK ENERJİ TÜKETMEYECEĞİZ"

Yıldırım, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' prensibi bizim gelecekte de şiarımız olacak. Savaşmak kolay. Savaşınca, savaşı kazanan kimse var mı? Bu savaştan (Ukrayna-Rusya) bir kazanan mı çıkacağını zannediyorsunuz? Kan var, gözyaşı var, hüsran var bak buradan bir şey çıkmaz. Düşünün Rusya'nın bütün ekonomisi altüst oldu, bütün düzeni altüst oldu. Ukrayna'nın keza aynı. Bizim bütün bölge, bütün insanlık bedelini ödüyor. Türkiye Türkiye'den ibaret değil arkadaşlar. Türkiye'nin gözünün içine bakan, kulağını dikmiş 2 milyar insan var etrafımızda. Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'daki insanların gözü kulağı Türkiye'de, bu kadar büyük bir umut bağlamışlar. O halde bizim sağlam durmamız gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun moralimizi bozmadan daima ileri gitmeliyiz. İçeride birbirimizle uğraşarak enerjimizi tüketmeyeceğiz."