Binali Yıldırım'dan 'elektrik' müjdesi: 60 milyondan fazla vatandaş rahatlayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, elektrik fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni bir elektrik düzenlemesi yapılacağının sinyalini veren Yıldırım, 210 kilovata kadar olan birim fiyatının yeniden gözden geçirileceğini vurgulayarak, "İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak." diye konuştu.

"ESNAF İÇİN DE İYİLEŞTİRME OLACAK"

Yıldırım, esnafın ile ticarethanelerin fatura yükünün fazlalaştığını ve hesapları bozduğunu vurgulayarak, "Esnafın, ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli." dedi.

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FOTOĞRAF 21 Yeni yılla birlikte elektrik tarifelerinde düzenlemeye gidilmişti. Vatandaşlar, tarife sonrası gelen faturalardan rahatsızlığını dile getirince; hükümet, yükün vatandaş lehine hafifletilmesi konusunda çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz ayın son gününde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yeni yılla birlikte yapılan düzenlemenin revize edildiğini duyurmuştu. O gün yaptığı açıklamada, İlk kademe tüketim sınırının 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını belirten Erdoğan, \"Şubat ayında gelecek fatura yeni düzenlemeye göre gelecek.\" demişti. BAE dönüşü sıcağı sıcağına bugünkü kabine toplantısına da başkanlık eden Erdoğan, yeni bir düzenleme daha yapılacağını açıkladı. ELEKTRİK FATURALARINA YENİ DÜZENLEME YOLDA<br><br>Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, \"Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek.\" diye konuştu Erdoğan'ın faturalara ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: \"Türkiye bugün enerji konusunda yokluğu değil fiyatı tartışıyorsa 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkarttığımız kurulu enerjilere borçludur. \"298 olan santral sayısını 1808'e yükselttik. Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları elbette yükselmiştir. Oldukça yükselmiştir. Sadece bize ait değil, bize mahsus değil. Kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 10 kat artmıştır. Bu fiyat artışları günlük hayata yansımıştır. Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34. ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke.\"<br> Ükemizdeki 200 kilovat 18 euro iken bu rakam Norveç'te 35 euro Fransa'da 45 euro Hollanda da 60 euro Belçika'da 92 Almanya'da 100 euro'dur. Asgari ücretle mukayese edildiğinde yüzde 5.5'luk oran çıkıyor. Almanya'da yüzde 6.2 Çekya'da yüzde 10 Romanya'da yüzde 15 ile karşılaşıyoruz. Doğal gazda da 100 mt3 lük tüketime bu rakam Macaristan'da 30 euro.,Yunanistan'da 100 euro, İtalya'da 156 euro... Ülkemiz asgari ücrette yüzde 5.6 ile yine ilk sıralarda yer almaktadır. \"Gelen faturalar elbette yüksek. Türkiye en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz veren ülkelerin başında gelmektedir. 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Yılbaşı itibarıyla tarifelerdeki düzenlemeye rağmen, haneleri desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz kabine 150 olan kilovatı, 210'a yükseltmiştik. Yapılan analizler ocak ayı itibarıyla yüzde 64'ünün düşük tarifeden yararlandığını kalanın ise üst tarifeden ödediği belirlendi. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek. Küçük esnaf için de benzer kademelendirme yapılacak. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil konut statüsüne düşürülecek. Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteği hazırlıkları da tamamlandı. Kriterlere uyan 4 milyon hane için iki defa ödenmek için 450 ila 1150 liralık destek sağlayacağız. <br> Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakamlara ilave yapılacaktır. 81 ilimizin tamamında başvurular cuma günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin detayları duyurdu. Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, "Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek." diye konuştu. Erdoğan ayrıca, ihtiyaç sahipleri için sağlanacak enerji desteği başvurularının bu hafta başlayacağını belirtti. Peki yeni düzenlemeyle elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarında indirim olacak mı? İşte detaylar...

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Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek. 30 milyon abonenin 4 milyonu böyle rahatlamış oluyor. Onlara böyle bir imkân sağlanıyor. Doğal gazda da böyle bir şey var. 450 lira ile 1150 lira arasında ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Bence en çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Bu çok önemli bir şey. Altını çizmekte fayda var.

ELEKTRİK FATURALARI NEDEN YÜKSELDİ?

Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak. Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, bu süre içerisinde 2021’in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği risk altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor. Geçmiş yıllarda 66 ilde günde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılıyordu. Bugün elektriğin kesintisi demek, kimse bunu kabul etmez dolayısıyla hizmetin sürdürülebilirliği esastır. Vatandaşın konforunun aşağı inmemesi şart. Faturalara yansıtılmayan toplam maliyet 100 milyar lira."

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