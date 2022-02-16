Binali Yıldırım'dan 'elektrik' müjdesi: 60 milyondan fazla vatandaş rahatlayacak
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında, elektrik faturalarına uygulanacak yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. 210 kilovata kadar olan birim fiyatının yeniden gözden geçirileceğini ifade eden Yıldırım, "İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak." diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, elektrik fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni bir elektrik düzenlemesi yapılacağının sinyalini veren Yıldırım, 210 kilovata kadar olan birim fiyatının yeniden gözden geçirileceğini vurgulayarak, "İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak." diye konuştu.
"ESNAF İÇİN DE İYİLEŞTİRME OLACAK"
Yıldırım, esnafın ile ticarethanelerin fatura yükünün fazlalaştığını ve hesapları bozduğunu vurgulayarak, "Esnafın, ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli." dedi.
Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek. 30 milyon abonenin 4 milyonu böyle rahatlamış oluyor. Onlara böyle bir imkân sağlanıyor. Doğal gazda da böyle bir şey var. 450 lira ile 1150 lira arasında ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Bence en çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Bu çok önemli bir şey. Altını çizmekte fayda var.
Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak. Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, bu süre içerisinde 2021’in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği risk altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor. Geçmiş yıllarda 66 ilde günde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılıyordu. Bugün elektriğin kesintisi demek, kimse bunu kabul etmez dolayısıyla hizmetin sürdürülebilirliği esastır. Vatandaşın konforunun aşağı inmemesi şart. Faturalara yansıtılmayan toplam maliyet 100 milyar lira."