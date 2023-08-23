Binali Yıldırım'dan emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken açıklama: Ciddi bir iyileştirme olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli maaşı hakkında açıklama yaptı.





A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yıldırım, emekli maaşı için zam müjdesi verirken çalışma ile ilgili tarih de paylaştı.





"Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" diyen Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" ifadelerini kullandı.





Binali Yıldırım'ın konuşmasından diğer satır başları ise şöyle:





Türkiye'nin bütçe büyüklüğü yani milli geliri 1 trilyon 58 milyar dolar. 2023 yılı için gerçekleşecek durum bu. Önümüzdeki sene bu 1 trilyon 200 milyar dolar olabilir. Öyle öngörülüyor. Bu ölçülere göre şu anda 12 bin 310 dolar kişi başına düşüyor. 2024'te de 13 bin dolar kişi başı gelir olacak.





Türkiye'nin kuruluşu olan 1923 ile 2002 arası büyüme ortalaması 4,7 iken AK Parti döneminde 2002 ila 2020 arasında büyüme ortalaması 5,4 olarak gerçekleşmiştir. Eğer Türkiye yüzyıl boyunca 4.7 yerine 5.4 büyüseydi milli gelirimiz 2 trilyon doların üzerine çıkıyor. Kişi başına düşen gelirde 25-26 bin dolar olacaktı. Güven ve istikrar tılsımlı 2 kelimedir. Büyümenin anahtarı budur, AK Parti'nin yaptığı da budur. Bu AK Parti'nin kerameti değil milletin AK Parti'ye yüklediği bir misyondur.





Enflasyon ne zaman düşecek?

Enflasyon hükümetimizin 1. önceliğidir. 2024'ün 2. yarısından itibaren kalıcı olarak inecek. Düşüşü göreceğiz. Hedefimiz enflasyonun tekrar kontrol edilebilir tek haneli oranlara düşürmektir. Ekonomi yönetimi bunun için çalışıyor ve işinin ehli insanlar. Orta Vadeli Plan var ve şekillendirdiler. Çalışma bitti ve eylülde açıklanacak. Enflasyon ortada vadede kontrol altına alınacak ve tek haneye inecek."











