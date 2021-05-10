Binance para çekmeyi geçici olarak askıyı aldı

Osmangazi Köprüsü'ndeki tepkisiyle gündeme gelen iş adamı Yamanlar: Sisteme tepki gösterdim muhalifler malzeme olarak kullandı devletimin yanındayım

Osmangazi Köprüsü'nden geçişte fazla ücret alındığı gerekçesiyle şirket yetkililerine tepki gösteren, o anları da kayda alan iş adamı Yusuf Yamanlar açıklama yaptı. Videonun bir kısmının kesildiğini belirten Yamanlar 'Muhalifler tarafından videonun malzeme yapılması beni üzdü. Devletinin yanında olan bir insanım. Tepkim sistemeydi. Bir şahsa ya da asla devletime değildi. 179 TL çekilmesi gerekirken 286 TL çekilmişti. Zaten hatalarını düzelttiler. Bizden devlete asilik çıkmaz' dedi.

