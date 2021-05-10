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Ekonomi Binance para çekmeyi geçici olarak askıyı aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Binance para çekmeyi geçici olarak askıyı aldı

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada para çekme işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Binance para çekmeyi geçici olarak askıyı aldı
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Kripto para borsası Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu. Para çekme işleminin durdurulmasının ardından Binance, konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Açıklamada "Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alınmıştır. Ekibimizin konu üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TEKRAR BAŞLADI

Öte yandan şirket, bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada para çekme işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi.

Binance'yi kullanan yatırımcılar böylelikle rahat bir nefes almış oldu.

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