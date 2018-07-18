Ekonomi Binlerce çalışanı rahatlatan açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

28 günlük askerlikte çalışanlar izinli sayılacak

Binlerce çalışanı rahatlatan açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 25 günlük askerlik şartına yönelik çalışanların içini rahatlatan açıklamayı yaptı. Muş 28 günlük askerlik süresince çalışanların ücretsiz izinli sayılacağını vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son olarak 2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik düzenlemesine yoğun ilgi gösterilmişti.
Son olarak 2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik düzenlemesine yoğun ilgi gösterilmişti.

Yaşın 25 ücretin ise 15 bin TL olacağı bedelli askerlik düzenlemesi büyük heyecana yol açarken düzenlemede yer alan 28 günlük askerlik şartı askerlik yapmamış çalışanları telaşlandırdı.

ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise 28 günlük askerlik boyunca çalışanların ücretsiz izinli sayılacağını kaydetti.

MİLLİ SAVUNMAYA HARCANACAK

Muş bedelli ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesaplarına yatırılacağını ve milli savunmada kullanılacağını belirtti.

TAZMİNAT ALABİLECEKLER

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik nedeniyle işten ayrılan çalışanlar da tazminat hakkından yararlanabilecek.

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