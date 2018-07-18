Binlerce çalışanı rahatlatan açıklama

Yaşın 25 ücretin ise 15 bin TL olacağı bedelli askerlik düzenlemesi büyük heyecana yol açarken düzenlemede yer alan 28 günlük askerlik şartı askerlik yapmamış çalışanları telaşlandırdı.
ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise 28 günlük askerlik boyunca çalışanların ücretsiz izinli sayılacağını kaydetti.
MİLLİ SAVUNMAYA HARCANACAK
Muş bedelli ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesaplarına yatırılacağını ve milli savunmada kullanılacağını belirtti.
TAZMİNAT ALABİLECEKLER
Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik nedeniyle işten ayrılan çalışanlar da tazminat hakkından yararlanabilecek.