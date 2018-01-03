Binlerce kişi başvuru için akın etti

Belediyelerde 400 bin ve kamuda 450 bin işçinin yapılan düzenlemenin ardından kadroya geçişleri için başvurular başlarken, taşeron işçiler de başvuru noktalarına akın etti.

YASAYI ÇOK BEKLEDİK

Başvuruda bulunmak için sıra bekleyen vatandaşlar, yasayı çok beklediklerini ve Allah’ın bunu kendilerine nasip ettiğini söyledi.



Kayseri'de işçiler başvuru noktalarına akın etti

11 OCAK'TA SON!

11 Ocak’ta sona erecek başvuruların ardından süreç, ‘tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı’, ‘ilana itirazlar’, ‘itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı’, ‘sınavın gerçekleştirilmesi’, ‘sınav kuruluna itiraz’, ‘itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı’ şeklinde devam edecek.

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Taşeron işçileri kadro için başvuruda bulundu

2 NİSAN'A KADAR GEÇİLECEK

Taşeron işçileri kadroya alacak düzenlemeden yararlanacak hak sahipleri, 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

Taşeron işçi kadro başvurusu sırası

'KEFİL' İDDİALARINI YALANLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerona kadro süreci ile ilgili ortaya atılan kefil, sicil ve öğrenim şartını yalanlandı. Bakan Sarıeroğlu, ''Yapılan bu olumlu çalışmaya yönelik karalama kampanyası var. Bunlara kimse inanmasın.'' dedi.

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