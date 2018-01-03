EkonomiBinlerce kişi başvuru için akın etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Binlerce kişi başvuru için akın etti

Yüz binlerce taşeron işçisinin kadroya geçişine imkan tanıyan düzenleme 2 Ocak tarihi itibariyle hayata geçirildi. Bir çok kentte taşeron firmalarda çalışan işçiler kadroya geçmek için başvuru noktalarına akın etti. Başvurular 11 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabilecek...

Haber MerkeziIHA
Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı
Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Belediyelerde 400 bin ve kamuda 450 bin işçinin yapılan düzenlemenin ardından kadroya geçişleri için başvurular başlarken, taşeron işçiler de başvuru noktalarına akın etti.

YASAYI ÇOK BEKLEDİK

Başvuruda bulunmak için sıra bekleyen vatandaşlar, yasayı çok beklediklerini ve Allah’ın bunu kendilerine nasip ettiğini söyledi.

Kayseri'de işçiler başvuru noktalarına akın etti

11 OCAK'TA SON!

11 Ocak’ta sona erecek başvuruların ardından süreç, ‘tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı’, ‘ilana itirazlar’, ‘itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı’, ‘sınavın gerçekleştirilmesi’, ‘sınav kuruluna itiraz’, ‘itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı’ şeklinde devam edecek.

Taşeron işçileri kadro için başvuruda bulundu

2 NİSAN'A KADAR GEÇİLECEK

Taşeron işçileri kadroya alacak düzenlemeden yararlanacak hak sahipleri, 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

Taşeron işçi kadro başvurusu sırası

'KEFİL' İDDİALARINI YALANLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerona kadro süreci ile ilgili ortaya atılan kefil, sicil ve öğrenim şartını yalanlandı. Bakan Sarıeroğlu, ''Yapılan bu olumlu çalışmaya yönelik karalama kampanyası var. Bunlara kimse inanmasın.'' dedi.

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