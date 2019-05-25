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Ekonomi Binlerce servisçiye plaka müjdesi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Servisçilere müjde: Plaka tahdidi (sınırlaması) geliyor

Binlerce servisçiye plaka müjdesi

İstanbul'da faaliyet gösteren binlerce servisçinin beklediği plakalara tahdit uygulamasına yönelik müjdeyi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım verdi. Yıldırım katıldığı esnaf buluşmasında ''Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'na katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, servisçilere müjdeyi verdi.

'PLAKA TAHDİDİ TAMAMDIR, HAYIRLI OLSUN'

Bu süreçte minibüs, taksiciler, hal esnafı bütün esnaf hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, "Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun.

23 Haziran'dan sonra el ele, ekonomisini daha büyüten kadınlara ve gençlerimize istihdam ortamı sağlayan, esnafların işini büyüteceği yeni projeleri ve adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yıldırım plaka tahdidi müjdesini sosyal medya hesaplarından da duyurdu.

PLAKA TAHDİDİ NE DEMEK?

Toplu taşımacılık sisteminin geliştirilerek bireylerin en üst düzeyde ulaşım hizmeti alabilmesinin sağlanması, korsan taşımacılık ve plaka karaborsacılığı gibi usulsüzlüklerin önlenmesi, ayrıca çalışan şoför esnafının haklarının korunmasının sağlanması amacı ile dolmuş, minübüs, taksi, servis gibi araçlara verilecek plaka sayısının sınırlandırılmasına denir. Bu tahdidinin ticari araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Yaptırılmaması halinde tahditsiz araçlar hakkında cezai işlem uygulanır.

  • Geçtiğimiz aylarda İstanbul'un çeşitli bölgelerinde servis taşımacılığı yapan çok sayıda esnaf, Maltepe'de bir araya gelerek, 'plaka tahdidi' istemişti.

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