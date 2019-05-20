Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bir depo LPGde 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOTİV

Bir depo LPG’de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz! LPG fiyatları ne kadar?

Bir depo LPG’de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

LPG fiyatlarının farklılık göstermesi sürücülerin tepkisine sebep oluyor. Aynı şehrin bir ucunda litresi 3.29 liradan satılan LPG, şehrin başka bir noktasında 3.97 liradan satışa sunuluyor. Aynı kentte yaşayan sürücüler, bir depo LPG’de 40 liraya kadar tasarruf sağlayabiliyor. Sektör temsilcileri, farkı serbest piyasa koşullarına bağlarken tüketici dernekleri duruma bir hayli tepkili.

Haber Merkezi IHA
Sürücüler daha ucuz olan LPG'yi tercih ediyor.
Sürücüler daha ucuz olan LPG'yi tercih ediyor.

Uluslararası piyasaya göre benzin ve motorinin yüksek olması sürücüleri daha ucuz olan LPG tüketimine yönlendiriyor. Ancak LPG fiyatlarında litrede 70-80 kuruşu bulan farklı fiyatlar tepkilere sebep oluyor.

Bursa, Kayseri, Kırşehir, Konya gibi farklı illerde, hatta aynı kentin değişik noktalarında bile LPG fiyatları farklılık gösteriyor. Aynı marka LPG Osmangazi ilçesindeki akaryakıt istasyonunda litresi 3.29 liradan satılırken yine Osmangazi ilçesindeki başka bir istasyonda 3.97 liradan satılıyor.

Bursa’dan Konya’ya aracıyla giden sürücü F.Y., aynı marka LPG’nin litre fiyatında 70-80 kuruş oynamasının izahının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye LPG Derneği ise serbest piyasaya koşullarının uygulandığını duyurdu. Açıklama yapan Dernek yönetimi, LPG Piyasası Kanunu 10. Maddesi uyarınca LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tüketicilere tavan perakende satış fiyatlarını serbest piyasa koşullarında belirleyerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirdiğine dikkat çekti. LPG otogaz bayileri ise, dağıtım şirketlerince bildirilen tavan fiyatların üzerinde olmamak kaydıyla tüketicilere satış fiyatını serbestçe belirlediği hatırlatıldı.

İHA
Aynı şehrin bir ucunda litresi 3.29 liradan satılan LPG, şehrin başka bir noktasında 3.97 liradan satışa sunuluyor.

FİRMALAR REKABETE GİREBİLİYOR

LPG otogaz istasyonlarındaki satış fiyatlarının, bayiler tarafından belirlendiği; ancak bu fiyatların dağıtım şirketlerince tespit edildiği dile getirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu fiyatlar tavan fiyatlar üzerinde olamamaktadır. Aksine davranış, idari para cezası ve diğer idari yaptırımların uygulanmasına sebebiyet vermektedir. Bu düzenlemelere uyum sağlandığının denetimi, EPDK tarafından görevlendirilmiş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri veya diğer kurum personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine düzenleyici bir kurum olarak Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarında adil bir rekabet ortamının tesisi için düzenleyici işlem yapma ve yaptırım uygulama yetki ve görevine haizdir. LPG piyasasında bölgesel rekabete, dağıtıcılar veya bayiler arası rekabete veya dönemsel promosyonlara sıkça rastlanmaktadır. Yine yukarıda belirttiğimiz yasal düzenlemelere aykırı davranışlara da rastlanabilmektedir. Belirtilen fiyat farkının bu kapsamda farklı sebeplerinin olabileceği değerlendirilmektedir. Sürücülere, ürün ve hizmet alacakları istasyonlarda; LPG Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliği kapsamında fiyatların açıkça ilan edildiğinden, dağıtıcı lisansı sahibinin kurumsal kimliğinin bulunduğundan, oto gaz bayilik lisansı sahibi bayi bilgilerinin istasyonların görünebilir kısımlarında yer aldığından fiyat ilan panosu ile LPG pompası üzerindeki fiyatların birbiriyle örtüştüğünden emin olunması tavsiye olunmaktadır. LPG piyasasında aslolan serbest piyasa koşullarıdır ve sabit bir kar marjı bulunmamaktadır. Kar marjları; ürün satış miktarları, marka algısı, ulaşım ve nakliye şartları, ürün alış koşulları ve benzeri nedenlerle bayiler ve dağıtım şirketleri arasında değişiklik göstermektedir. Piyasada rekabetin yüksek olması - rekabeti bozucu eylemlerden kaynaklanmaması koşuluyla - Rekabet Kurumu bakış açısıyla aranılan bir özelliktir."

REKLAM

Bakan Dönmez: Akdeniz’de oldu bittiye izin vermeyeceğiz
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Akdeniz’de oldu bittiye izin vermeyeceğiz

Akaryakıtta uyarı dönemi
EKONOMİ
Akaryakıtta uyarı dönemi

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
FOTOĞRAF 15
Title
2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi.
Title
Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu.
Title
Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.
Title
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir.
Title
Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir.
Title
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir.
Title
Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.
Title
İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.
Title
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.
Title
Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez
Title
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)
Title
b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Title
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.
Title
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Title
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.


İlk seferi için geri sayım başladı

İlk seferi için
geri sayım başladı

​​Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.
Akın akın geliyorlar

Akın akın geliyorlar

​Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin ve Japonya...
Polisten filmgibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.
Atina'da kritik zirve

Atina'da kritik zirve

​Türk ve Yunan heyetleri Ege Denizi için Atina'da buluşacak.
15'inin fiyatı düştü

15'inin fiyatı düştü

Ramazan'da marketlerdeki fiyat değişimleri incelendi.
249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

​Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna soruşturma.
Ayak izleri<br>yakalattı

Ayak izleri
yakalattı

​İstanbul'da Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tezgahta 60 çeşit var

Tezgahta 60 çeşit var

"​Bizden ilham alıp fabrikada üretiyorlar."

1 gün kapansın

1 gün kapansın

​Esnaftan alışveriş merkezlerine saat tepkisi.
Gördüklerim <br>tüylerimi ürpetti

Gördüklerim
tüylerimi ürpetti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimleri açıklaması.
Huawei'nin<br>B planı hazır

Huawei'nin
B planı hazır

​Teknoloji devinin CEO'su aylar öncesinde açıklamıştı.
50 metre sürüklendiler

50 metre sürüklendiler

​Tedavi için giderken feci kazada öldüler.
En hızlı<br>büyüyen 100 şirket

En hızlı
büyüyen 100 şirket

Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıktı.
Kabul edilemez<br>ülkeye geri dönün

Kabul edilemez
ülkeye geri dönün

​Çalışanlarını çeken ABD'li şirkete Bakan'dan tepki.
6 derece<br> birden artacak

6 derece
birden artacak

​Meteoroloji'nin yeni tahmininde sıcaklık uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.