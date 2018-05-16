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EkonomiBir haftada 3 ilde petrol bulundu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mardin ve Şırnak'ta da petrol bulundu

Bir haftada 3 ilde petrol bulundu

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ, Mardin ve Şırnak'ta keşfettiği alanlarda petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu. Geçtiğimiz hafta da Batman'ın Sason ilçesinde Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Heybeli köyü yakınında ilk kez açılan kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte petrol bulunmuştu

AA
Petrol
Petrol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MARDİN VE ŞIRNAK

Buna göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ, Mardin ve Şırnak illerinde ruhsat sahibi olduğu bir arama sahasında keşfettiği ham petrol için 4 ayrı paftada işletme ruhsatı almak için başvurdu.

Söz konusu ruhsat için şirket, 2 Mayıs 2018 Çarşamba ve bunu tamamlayan 7 Mayıs 2018 Pazartesi tarihli dilekçelerle başvurusunu iletti.

BATMAN'DA DA PETROL BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta da Batman'ın Sason ilçesinde Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Heybeli köyü yakınında ilk kez açılan kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte petrol bulunmuştu. Bölgede petrol gravitesi ile üretim kapasitesi araştırılıyor.

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