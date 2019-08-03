Bir milyar dolarlık yatırım

Güney Koreli lojistik, otomotiv ve inşaat şirketi Halla Group, İstanbul Ticaret Odası (İTO) aracılığıyla faaliyete geçirdiği şirketiyle, 1 milyar dolarlık otomotiv parçasının bölgesel dağıtımını Türkiye'den yapacak. Süspansiyon sistemleri üreticisi Maysan Mando'nun da yüzde 50 iştirakçisi olan Mando Corporation'un, "en büyük şirket" unvanıyla bünyesinde yer aldığı Halla Group, Halla Corporation Europe isimli şirketin Türkiye'de kuruluşunu yaptı. İlk etapta 200 milyon dolar ciro hedefiyle yola çıkan şirket, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’daki işleri kapsayan dev bir satış ağının ana merkezi olarak konumlandırıldı. Halla Corporation Europe'un üst yöneticiliğine (CEO) aynı zamanda Maysan Mando'nun da genel müdürü olan Anıl Yücetürk atandı.

TÜRKİYE KAZANACAK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Halla Holding'in yatırım kararının her aşamasında birebir devrede olduklarını belirterek, "Güney Kore'nin önde gelen şirketlerinden Halla Holding'in ülkemizde yatırım yapacak olması, zaten otomotivde çok önemli bir konuma sahip ülkemiz için son derece faydalı olacak. Teknolojik yenilenmemizi sağlayacak, sektöre yeni bir ufuk açacak” ifadelerini kullandı. Avdagiç, Halla Holding'in Balkanlar ve Avrupa'daki rakip ülkeler yerine Türkiye'de yatırım kararı almasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu yatırımın en önemli özelliği sadece Türkiye piyasasına yönelik olmamasıdır; ihracat odaklı olmasıdır. Yani Türkiye’ye para kazandıracak, istihdam oluşturacak bir yatırımdır" ifadesini kullandı.

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20 milyar $ cirosu var

Halla Group Yatırım Şirketi Halla Holdings CEO’su Kyeong Sun Choi de iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Halla Group’un 20 milyar dolar ciro ile 15 bin kişiyi istihdam ettiğini kaydetti. Kyeong Sun Choi, “Maysan Mando adı altında önceki yıllarda yapmış olduğumuz ortaklığın ardından gerçekleştirmiş olduğumuz bu yeni yatırımla birlikte Türkiye’ye olan güvenimiz perçinlendi. Otomotiv yenileme pazarı için yaptığımız bu yatırımla rakiplerimiz arasında fark yaratacağız. Rakiplerimizden farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yönetecek ilk şirket olacağız” şeklinde konuştu.

3 bölgede 12 depo kuracak Halla Corporation Europe CEO’su Anıl Yücetürk ise şirketin 5 yıl içindeki ciro hedefinin 1 milyar dolar olduğunu bildirdi. Halla Corporation Europe yatırımının detaylarını paylaşan Yücetürk, şunları kaydetti: “Amacımız, 3 ana bölgede 12 şube ve depo kurmak. Bu şirket, yüzde 90 ihracat odaklı faaliyet gösterecek. Mando Corporation’un dünya genelinde 26 üretim lokasyonu, 13 Ar-Ge merkezi, 7 satış ofisi ve 7 araç test sahası bulunuyor. Mando 7 milyar dolar ciroya sahip.”

