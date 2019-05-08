Bir saatte teknik servis

Akıllı Servis Merkezi ile birlikte Samsung müşterileri kolay ve hızlı servis imkanından yararlanıyor.

Günlük hayatın parçası haline gelen cep telefonlarından 1 saat bile ayrı kalmaya tahammülü olmayan günümüz tüketicileri için şirketler de kendi çözümlerini geliştiriyor.

Samsung da mobil cihazlardaki hizmet yaklaşımını yeniden kurguladı ve 1 saatte hizmet garantisi uygulamasını hayata geçirdi. Müşteriler ayrıca Samsung Members veya Çağrı Merkezi aracılığıyla bulundukları yerden ayrılmadan sorularının önemli bir kısmına yanıt bulabiliyor.

Şirket bu amaçla teknik destek merkezlerini birer yaşam alanına çeviriyor. Samsung, İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Akıllı Servis Merkezi’nde duyurdu. Akıllı Servis Merkezi ile birlikte Samsung müşterileri kolay ve hızlı servis imkanından yararlanıyor.

Samsung Akıllı Servis Merkezi’nde müşteriler Samsung tarafından özel eğitilmiş çalışanlardan destek alıyor. Bu aşamadan sonra ortalama 4 dakikada müşteriler yetkili bir uzman tarafından karşılanıyor.

21 ADEDE ÇIKACAĞIZ

Samsung Electronics Türkiye Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Uğurlu, “Şu anda Türkiye’nin 6 ilinde bulunan 14 merkez Akıllı Servis Merkezi standartlarına kavuşturuldu. Haziran ayı içinde bu sayıyı 9 ilde bulunan 21 merkeze çıkartacağız’’ dedi. Samsung Çağrı Merkezi’nin uzmanları, müşteri talebiyle cihaza uzaktan bağlanabiliyor. Bire bir görüşme imkanı ile hesapların kurulum işlemi, yapılabiliyor.