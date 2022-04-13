Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye talip oldu: Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Haluk Bayraktar ile görüştü

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir araya geldi. Nad ve Bayraktar'ın gerçekleştirdiği görüşmede Slovakya Ordusuna Bayraktar TB2 SİHA tedariki ele alındı.
"GÜZEL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nad, Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve diğer İHA üreticileriyle de müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.
Works on acquiring #drones for Slovak #military @ArmadaSR 🇸🇰 moving forward. Good talk today with Mr. Bayraktar from Turkey 🇹🇷 & discussions with other drone producers ongoing. pic.twitter.com/CtDKnr0mxw
Works on acquiring #drones for Slovak #military @ArmadaSR 🇸🇰 moving forward. Good talk today with Mr. Bayraktar from Turkey 🇹🇷 & discussions with other drone producers ongoing. pic.twitter.com/CtDKnr0mxw— Jaro Nad (@JaroNad) April 13, 2022
Bayraktar TB2 SİHA bugüne dek 22 ayrı ülkeye ihraç edildi. Şu ana kadar yaklaşık 300 adet Bayraktar TB2’nin üretildiği biliniyor.
Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatlarını kullanan Bayraktar TB2 SİHA; Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve son olarak Ukrayna’daki muharebelerde elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiriyor. SİHA, azami 4 adet mühimmat yüklü şekilde görev yapabiliyor.