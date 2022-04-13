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Ekonomi Bir ülke daha Bayraktar TB2ye talip oldu Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Haluk Bayraktar ile görüştü
SAVUNMA SANAYİ

Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye talip oldu: Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Haluk Bayraktar ile görüştü

Slovakya, Türkiye’den Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı almak için harekete geçti. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nad, görüşmenin olumlu geçtiğinin sinyalini verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir ülke daha Bayraktar TB2ye talip oldu: Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Haluk Bayraktar ile görüştü
Haluk Bayraktar-Jaroslav Nad

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir araya geldi. Nad ve Bayraktar'ın gerçekleştirdiği görüşmede Slovakya Ordusuna Bayraktar TB2 SİHA tedariki ele alındı.

"GÜZEL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nad, Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve diğer İHA üreticileriyle de müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

Bayraktar TB2 SİHA bugüne dek 22 ayrı ülkeye ihraç edildi. Şu ana kadar yaklaşık 300 adet Bayraktar TB2’nin üretildiği biliniyor.

Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatlarını kullanan Bayraktar TB2 SİHA; Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve son olarak Ukrayna’daki muharebelerde elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiriyor. SİHA, azami 4 adet mühimmat yüklü şekilde görev yapabiliyor.

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Selçuk Bayraktar İHA ve SİHA'ların gelişim sürecini paylaştı: Rüzgar gibi geçti yıllar
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gururu yerli ve milli İHA ve SİHA'ların gelişim sürecini anlatan videoyu 'Rüzgar gibi geçti yıllar' notuyla paylaştı. 2005 yılında Selçuk Bayraktar'ın 'Türkiye bu noktada beş sene içerisinde bu veya bunun gibi projeler desteklenirse dünyada bir numara haline gelir' sözleriyle başlayan videoda, Bayraktar'ın konuşmalarından kesitler yer aldı. Baykar tarafından 'Geçmişten bugüne... Köklerden göklere' notuyla paylaşılan video, büyük beğeni topladı.


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