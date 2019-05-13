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Ekonomi Bir ülke daha IMF ile anlaştı
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DÜNYA EKONOMİSİ

Pakistan IMF ile anlaştığını duyurdu

Bir ülke daha IMF ile anlaştı

Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştıklarını duyurdu. Kurtarma paketinin 6 milyar dolar olduğunu belirten Pakistan Maliye Bakanı Şaik, paranın 3 yıllık periyot içerisinde alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Pakistan Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 6 milyar dolarlık kurtarma paketi konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Devlet televizyonu PTV'ye konuşan Şaik, anlaşmanın 3 yıllık bir dönemi kapsayacağını söyledi.

IMF ile 29 Nisan'dan beri yapılan görüşmelerin sonuca ulaştığını kaydeden Şaik, teknik konulara ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından paketin IMF tarafından onaylanmasını bekleyeceklerini ifade etti.

Şaik, Pakistan'ın 3 yıllık periyotta 6 milyar dolarlık destek alacağını aktardı.

IMF ile yapılan görüşmelerde 700 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 30 milyar lira) tutarındaki vergi muafiyetinden de geri adım atılması konusunda mutabakata varıldı.

ELEKTRİK VE GAZA ZAM YAPILACAK

İki taraf ilk olarak gelecek mali yılda oluşması beklenen 11 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması üzerinde çalışacak. Pakistan gelecek yıl elektrik ve gaz faturalarına da zam yapacak.

IMF Başkanı Christine Lagarde.
  • Pakistan Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurulunun özelleştirilmesi de IMF ile yapılan anlaşma kapsamında gündeme alınacak ve devletin kurum üzerindeki etkisi en aza indirilecek.

Cari açığı 8 milyar dolara düşürmeyi taahhüt eden Pakistan hükümeti harcamalarını da azaltacak.

Pakistan ile IMF görüşmeleri Ağustos 2018'de Şaik'ten önceki Bakan Asad Ömer döneminde başlamıştı. Görüşmeler sürerken Ömer'le Pakistan Merkez Bankasının Başkanı da değişmiş ve göreve eski bir IMF çalışanı olan Dr. Reza Bagir getirilmişti.

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