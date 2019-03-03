Shell'de Kadın Enerjisi Projesi için iş başvurusu nasıl yapılıyor? Bir yılda bin 44 kadını iş sahibi yaptı Shell&Turcas'ın çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sağlanması hedefiyle hayata geçirdiği "Shell'de Kadın Enerjisi" projesi kapsamında son bir yıl içinde bin 44 kadın iş sahibi oldu.

Haber Merkezi 03 Mart 2019, 04:00 Yeni Şafak