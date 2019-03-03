Ekonomi Bir yılda bin 44 kadını iş sahibi yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Shell'de Kadın Enerjisi Projesi için iş başvurusu nasıl yapılıyor?

Bir yılda bin 44 kadını iş sahibi yaptı

Shell&Turcas'ın çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sağlanması hedefiyle hayata geçirdiği "Shell'de Kadın Enerjisi" projesi kapsamında son bir yıl içinde bin 44 kadın iş sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Shell'de Kadın Enerjisi&quot; projesi kapsamında iş sahibi olan kadın personeller.
"Shell'de Kadın Enerjisi" projesi kapsamında iş sahibi olan kadın personeller.

Şirketin Mart 2018'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, İŞKUR iş birliğiyle sektörde bir ilke imza atarak başlattığı sosyal sorumluluk projesi, birinci yılında hedeflenenin üzerinde istihdam oluşturdu. Shell&Turcas, Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve Shell’in Türkiye’deki faaliyetlerinin 100. yılı olan 2023’e kadar 5 bin kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.

Felix Faber

BU İŞ İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?

  • Proje kapsamında iş başvuruları Shell istasyonları, İŞKUR hizmet merkezleri ve kariyer.net üzerinden yapılabiliyor. Adayların işe alınma süreçleri, İŞKUR iş ve meslek danışmanları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Shell&Turcas Üst Yöneticisi Felix Faber, akaryakıt sektöründe bir ilk olan ve Türkiye çapında büyüyerek devam eden kadın istihdamı projesinin birinci yılını başarıyla tamamladıklarını ifade etti. Şirketin birinci yıl hedefinin üzerinde istihdam yarattığını belirten Faber, “Tüm Türkiye'de güçlenerek büyüyen projemizle çalışma hayatında fırsat eşitliğinin toplumun tüm kesimlerinde benimsenmesini hedefliyoruz. Kadın istihdamındaki artış, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağlıyor” dedi.

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