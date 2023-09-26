Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmi ödeme dönemi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasına imkân tanıyan, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir. BES’te sözleşme sonlandırılmadan birikimlerin yüzde 50'sine kadar olan kısmı, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim harcamaları için kullanılabilecek. İşte kısmen ödeme başvurusu yapanlar BES sözleşmesini ne zamana kadar iptal edemeyecek? İşte BES’e katılma ve çıkmaya ilişkin tüm detaylar.