Bireysel finansmana erişimi kolaylaştırdı

Türkiye Finans, normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte tüm bireysel müşterileri için yüzde 0,74’ten başlayan rekabetçi kar payı oranlarıyla İyi Kararlar Destek Paketi’ni hazırlayıp kullanıma sundu. İlk 3 ay ödemesiz olan finansman paketi 3 farklı alanda Türkiye Finans müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Paket içerisinde, 0,74’ten başlayan kar payı oranları ile 120 aya varan vade seçenekleriyle konut finansmanı, tüm vade seçeneklerinde yüzde 0,84’ten başlayan kar payı oranı ile taşıt ve yüzde 0,89’dan başlayan kar payı oranı ile ihtiyaç finansmanı çözümleri yer alıyor.
SON GÜN 30 HAZİRAN
- Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, kampanyanın 30 haziran tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Özdeniz, “Bankamız, salgın sürecinde olduğu gibi normalleşme döneminde de ülkemize destek olmaya devam ediyor. Pek çok müşterimiz salgın nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadı ve şimdi bu sürecin yaralarını sarıyor. Ülke olarak evde kaldığımız bu süreçte ihtiyaçlarımızı düşünecek ve farkına varacak zamanımız oldu. Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans olarak müşterilerimizin bir an önce normalleşme sürecine adapte olmalarına ve düşünüp planladıkları ihtiyaçlarına yönelik aldıkları kararları hayata geçirmelerine destek olmak istiyoruz. Bu nedenle salgın döneminde olduğu gibi bugün de onların hayata katılmalarını kolaylaştıracak kampanyalarımızı sürdürmeye ve devam edeceğiz” dedi.