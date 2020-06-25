Bireysel finansmana erişimi kolaylaştırdı

Türkiye Finans, normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte tüm bireysel müşterileri için yüzde 0,74’ten başlayan rekabetçi kar payı oranlarıyla İyi Kararlar Destek Paketi’ni hazırlayıp kullanıma sundu. İlk 3 ay ödemesiz olan finansman paketi 3 farklı alanda Türkiye Finans müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Paket içerisinde, 0,74’ten başlayan kar payı oranları ile 120 aya varan vade seçenekleriyle konut finansmanı, tüm vade seçeneklerinde yüzde 0,84’ten başlayan kar payı oranı ile taşıt ve yüzde 0,89’dan başlayan kar payı oranı ile ihtiyaç finansmanı çözümleri yer alıyor.

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