Birikimler elinizin altında

Bankacılık sektöründe dijitalleşmenin de etkisiyle kullanıcılar ağırlıklı olarak mobil uygulamalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşlem süresini kısaltan ve vatandaşlara zaman tasarrufu sağlayan mobil bankacılık uygulamaları artık akla ilk gelen ana işlem kanalı haline geldi. Daha önce sadece sınırlı sayıda işlemlerin gerçekleştirildiği mobil aplikasyonlar artık adeta cepteki banka şubelerine dönüştü. Tüketiciler günümüzde bir banka şubesinde gerçekleştirilen işlemlerin tamamını cep telefonları üzerinden yapabiliyor.

BİRİKİM HESABI YAYGINLAŞTI

Mobil uygulamalar üzerinden standart banka hesabından daha farklı işleyen birikim hesabı ile tasarruflardan gelir elde edilebiliyor. Birikim yapmak zor görünse de bir birikim hesabı açarak kısa sürede kazanç sağlanabiliyor. Farklı çeşitlerde fonların bulunduğu birikim hesapları, tüketicilerin yoğun olarak başvurduğu yatırım kanalları arasında şimdiden yerini aldı. Birikim hesabında standart hesaptan farklı olarak belli bir vade süresi seçilebiliyor.

ZAMAN KISITLAMASI YOK

Yine mobil bankacılık içinde döviz hesabı açarak avro ve dolar gibi yabancı para cinsleri üzerinde birikim yapılabiliyor. Bireysel kullanıcılar bu sayede isterse eline geçen parayı yabancı para cinsine aktarabiliyor. Yine zaman kısıtı olmaksızın vatandaşlar paralarını TL’ye çevirebiliyor. Birikim hesabından, zaman farketmeksizin, ek bir ücret/ceza ödemeden istediğiniz tutarda para çekilebiliyor. Aynı zamanda düzenli ödeme talimatı verilerek hesaptan otomatik olarak birikim yapılmasını olanak sağlayan birikim hesabı uygulamaları da tercih edilebiliyor. Böylece para otomatik olarak değerlendiriliyor. Bu işlem için kredi kartı limiti de kullanılabiliyor. Yine bu modelde birikim hesabına aktarılan paranın yatırım fonlarında değerlendirilmesi için kullanıcılar talimat verebiliyor. Yaşanan dijitalleşme aynı zamanda hızla artış gösteren mobil bankacılık istatistiklerine de yansıyor.

Tek tıkla hesabınızı açın

Bankacılık hizmetlerinin gelişmesiyle artık şubeye gitmeye ve evrak hazırlamaya gerek yok. Geçmiş dönemlerdeki evrak işlemleri bugün online hizmetler sayesinde en aza indirgendi. Yeni müşteri olmak için ilgili bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri temsilcisi ile görüşmeniz yeterli. Evraklar ise yine dijital kanallar üzerinden tamamlanıyor. Kişinin nerede olduğu fark etmeden istediği her an görüntülü görüşme ile müşteri olma işlemlerini başlatabiliyor. Bunun dışında vatandaşların ilgili bankanın uygulamasını indirerek ‘Müşteri olmak istiyorum’ seçeneğine tıklaması yeterli oluyor.







