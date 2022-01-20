Birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacak: Tüm sektörleri ilgilendiren KDV düzenlemesi geliyor

Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV’nin sadeleştirilmesiyle ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılıyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanacak olan çalışma hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partilerinden ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan öneriler alındığı öğrenildi.

KDV UYGULAMA FARKLARI SONA ERİYOR

Çalışmayla, sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi de hedefleniyor.

Düzenlemeyle, yüzde 1 KDV’yle alınan ürünün yüzde 8’le verilmesi, yüzde 18’le alınan ürünün yüzde 1 KDV’yle satılması gibi uygulamalara son verilecek.

Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV’de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, düzenlemenin tüm ürünleri kapsayacak şekilde yapılması planlanıyor.

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DEZAVANTAJLI GRUPLAR AVANTAJLI HALE GELECEK

Sadeleştirme yaparken de tek bir oranla çıkmanın imkansız gibi göründüğünü aktaran ekonomi kaynakları, düzenlemenin dezavantajlı grupları avantajlı hale getireceklerini de bildirdi.

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