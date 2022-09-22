Birleşik Arap Emirlikleri 20 adet TB2 aldı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savunma alanında önemli bir ticarete imza attı. Bu ay içinde BAYKAR Teknoloji üretimi 20 Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) BAE’ye teslim edildiği açıklandı. Reuters’in iki Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Türkiye ile ilişkileri normalleştiren BAE, BAYKAR Teknoloji’den 20 Bayraktar TB2 satın aldı. BAE’nin önümüzdeki dönem daha fazla SİHA alabileceği belirtiliyor.

120’YE ÇIKACAK

BAE halihazırda Bayraktar TB2 SİHA’lar için bir süredir Türkiye ile görüşme yürütüyordu. BAE ile yapılan görüşmeler sürecinde 20 Bayraktar TB2 SİHA’nın tesliminin süratle gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda SİHA’lar eylül ayının başında BAE’ye teslim edildi. Başka bir üst düzey Türk yetkili de Türkiye’nin BAE’ye SİHA teslim ettiği haberini doğruladı ve BAE’nin daha fazlasını talep ettiği bilgisini verdi. Bu kapsamda gelecek dönem BAE’ye toplamda 120 Bayraktar TB2 SİHA’nın teslimi gündemde.

24 ÜLKEYE İHRACAT

BAYKAR Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2’lerin satıldığı ülke sayısının 24’e yükseldiğini açıklamıştı. BAE’nin yanı sıra birçok ülkeden de Bayraktar TB2’lere büyük ilgi ve talep var. Halihazırda Bayraktar TB2 satın almış ülkelerin sonuçlardan gayet memnun oldukları ve ek talepte bulundukları belirtiliyor. Suudi Arabistan’ın da Bayraktar TB2 almak ve ülkede üretim için fabrika kurulmasını istediği, BAYKAR’ın bu teklifi değerlendirdiği ifade ediliyor.

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