Ekonomi Birleşik Arap Emirlikleri 20 adet TB2 aldı
SAVUNMA SANAYİ

Birleşik Arap Emirlikleri 20 adet TB2 aldı

24 ülkeye TB2 SİHA ihraç eden BAYKAR, büyük bir teslimata imza attı. BAE'ye 20 Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirildi. BAE'nin daha fazlasını talep ettiği, gelecek dönem sayının 120'ye çıkacağı belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Birleşik Arap Emirlikleri 20 adet TB2 aldı
Bayraktar TB2

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savunma alanında önemli bir ticarete imza attı. Bu ay içinde BAYKAR Teknoloji üretimi 20 Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) BAE’ye teslim edildiği açıklandı. Reuters’in iki Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Türkiye ile ilişkileri normalleştiren BAE, BAYKAR Teknoloji’den 20 Bayraktar TB2 satın aldı. BAE’nin önümüzdeki dönem daha fazla SİHA alabileceği belirtiliyor.

120’YE ÇIKACAK

  • BAE halihazırda Bayraktar TB2 SİHA’lar için bir süredir Türkiye ile görüşme yürütüyordu. BAE ile yapılan görüşmeler sürecinde 20 Bayraktar TB2 SİHA’nın tesliminin süratle gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda SİHA’lar eylül ayının başında BAE’ye teslim edildi. Başka bir üst düzey Türk yetkili de Türkiye’nin BAE’ye SİHA teslim ettiği haberini doğruladı ve BAE’nin daha fazlasını talep ettiği bilgisini verdi. Bu kapsamda gelecek dönem BAE’ye toplamda 120 Bayraktar TB2 SİHA’nın teslimi gündemde.

24 ÜLKEYE İHRACAT

BAYKAR Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2’lerin satıldığı ülke sayısının 24’e yükseldiğini açıklamıştı. BAE’nin yanı sıra birçok ülkeden de Bayraktar TB2’lere büyük ilgi ve talep var. Halihazırda Bayraktar TB2 satın almış ülkelerin sonuçlardan gayet memnun oldukları ve ek talepte bulundukları belirtiliyor. Suudi Arabistan’ın da Bayraktar TB2 almak ve ülkede üretim için fabrika kurulmasını istediği, BAYKAR’ın bu teklifi değerlendirdiği ifade ediliyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz
DÜNYA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz

Romanya basını: 18 Bayraktar TB2 alınacak
DÜNYA
Romanya basını: 18 Bayraktar TB2 alınacak
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

​Milli Muharip Uçak'a adım adım.
İstanbul da listede

İstanbul da listede

​Meteorolojiden 24 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı.
New York Timesın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü: Önemli rol oynadı

​Ferdi Tayfur şarkısını dinleyerek Ankara'yı turladı.

​ABD Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı.

​Eski ABD Başkanı Trump ve üç çocuğu dolandırıcılıkla suçlanıyor

Kastamonu'dan havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.