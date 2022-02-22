Ekonomi Birleşik Ödemeye yeni ülke direkötrü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Birleşik Ödeme'ye yeni ülke direkötrü

Türkiye'nin ilk lisanslı elektronik para ve ödeme sistemleri şirketlerinden olan Birleşik Ödeme'nin Türkiye ofisi direktörlüğüne Adem Aykın getirildi. Birleşik Ödeme'nin fintech sektöründe bölgesel oyuncu olma hedefi kapsamında uluslararası genişleme stratejisine paralel olarak şirket bünyesinde bugüne kadar Bilgi İşlem ve Altyapı Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarı ile sürdüren Adem Aykın, Türkiye ofisinin başına geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Birleşik Ödemeye yeni ülke direkötrü
Adem Aykın

Kariyerinde

Credit Europe Bank Rusya Bilgi Teknolojileri

Genel Müdür Yardımcılığı, Fibabanka Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, Finberg Genel Müdürlüğü gibi önemli pozisyonlarda görev yapan Adem Aykın, 2020 senesinden beri Birleşik Ödeme'nin bilgi işlem ve altyapı sistemlerinden sorumluydu. Son 3 senedir %300 büyüme kaydeden Birleşik Ödeme'nin, 2022 yılında hem yerel pazarda hem de bölgedeki yeni pazarlarda faaliyetlerini ve işlem hacmini katlayarak büyümeye devam edeceğini kaydeden Aykın, Türkiye Ülke Direktörlüğü pozisyonuna getirilmesi hakkında ise "Hedefimiz Birleşik Ödeme’yi global bir marka haline getirerek ülkemizden yeni bir unicorn çıkarmak” şeklinde konuştu.

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