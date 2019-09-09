Bisiklette yerli batarya dönemi

Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, yerli bataryaya sahip elektrikli bisikletin, Vestel ve Salcano’nun ortak çalışmasıyla hayata geçirildiğini söyledi. Vestel’e ellerinden gelen desteği verdiklerini anlatan Akgül, elektrikli bisiklet konusunda Türkiye’nin önemli bir noktaya gelmesini istediklerini aktardı. Elektrikli bisiklet için geliştirilen yerli bataryanın önemini vurgulayan Akgül, “Vestel’in bu alana girmesi bizim için çok önemliydi. Yapılan çalışmaların sonucunda ilk yerli bataryaya sahip bisikleti sergiliyoruz” ifadesini kullandı.

SIFIRDAN FABRİKA KURACAK

Akgül, söz konusu bataryayla elektrikli bisiklette yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranı yakaladıklarını belirterek, “Bu bisikletlere rahatlıkla yerli malı diyebiliriz” dedi. Vestel Elektronik Batarya Sistemleri Sorumlusu İlker Gültekin de batarya sistemleri ekibi kurduklarını ve ilk proje olarak elektrikli bisikleti seçtiklerini ifade etti. Gültekin, Avrupa’da bataryaya çok ciddi talep olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Dedik ki elektrikli bisikletten başlayalım, ileride zaten yerli araca pil yapma hedefimiz var. Bu da başlangıç için güzel bir referans olur. Elektrikli bisiklet bataryaları için İzmir’de sıfırdan bir fabrika kuruyoruz.”