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BIST 100 endeksi güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'daki rekor serüveni devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 değer kazanarak 1.559,77 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,24 puan ve yüzde 0,66 artışla 1.559,77 puanla rekor seviyeye çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,78 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,21 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla 1.549,53 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi üyelerinin dün akşamki konuşmalarında mali teşviklerin önemine dikkati çekmesi ve Fed'in genişlemeci politikasını devam ettireceğini vurgulamalarının yanı sıra ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, yarın detaylarını açıklaması beklenen mali teşvik paketinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 puanın direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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