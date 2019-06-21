Ekonomi Bitcoin 13 ayın zirvesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Bitcoin 13 ayın zirvesinde

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 9,677 dolar ile Mayıs 2018’den bu yana görülen en yüksek düzeyine ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Bitcoin
Bitcoin

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’e yönelik boğa öngörüleri, küresel gelişmelerle desteklendi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından Temmuz’da faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler piyasalarda yukarı yönlü hareketin görülmesine sebep olurken, ABD’nin İran’a yönelik tehditleri jeopolitik gerilimleri artırdı.

ABD’nin İran’ın hava sahasındaki bir droneu vurmasının ardından iki ülke arasında ABD’nin yaptırımları sebebiyle mevcut gerilimler yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı emri verdiği, sonrasında emri geri çektiği öne sürüldü.

Söz konusu gelişmelerin ardından kripto para borsası Gemini’nin ortak kurucusu Tyler Winklevoss’un Bitcoin’in yeniden 10 bin dolara yükseleceği öngörüsüne paralel olarak Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.15 artışla 9,677 dolara yükseldi. Bitcoin fiyatındaki söz konusu düzey en son Mayıs 2018’de görülürken, 171 milyar 979 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 57.7’sini oluşturdu.

  • Toplam 2,273 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.91 ve yüzde 0.18 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin SV ve Tether düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 59’u düşerken, yüzde 10.49 ile en çok düşüş 98’inci sıradaki Waltonchain’de görüldü ve yüzde 23.75 ile en çok 79’uncu sıradaki Egretia yükseldi.

Bitcoin’deki artışa paralel olarak piyasa hacmi 300 milyar dolar düzeyine yaklaşırken, son 24 saatte yüzde 3.4 artışla 298 milyar 103 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 64 milyar 590 milyon dolar olarak hesaplandı.

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En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.15

2.Ethereum yüzde 5.70

3.Ripple yüzde 1.02

4.Litecoin yüzde 0.78

5.Bitcoin Cash yüzde 1.92

6.EOS yüzde 2.13

7.Binance Coin yüzde 6.92

10.Stellar yüzde 0.41 yükselirken

8.Bitcoin SV yüzde 1.91

9.Tether yüzde 0.18 düştü.

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